Kraton gibt neue Klima- und Ressourceneffizienz-Ziele für 2032 bekannt

HOUSTON, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Kraton Corporation, ein weltweit führender Hersteller von Spezialpolymeren und hochwertigen biobasierten Chemikalien, die aus Nebenprodukten des Kiefernholzaufschlusses gewonnen werden, gab heute neue langfristige Nachhaltigkeitsziele für Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch und Abfallreduzierung bekannt. Diese Ziele spiegeln den kontinuierlichen Einsatz von Kraton für den Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells wider, das langfristige Werte für Kunden, Partner und Gemeinden schafft.

Als Teil des Zielsetzungsprozesses führte Kraton eine umfassende Bewertung der Emissionen und der Ressourceneffizienz durch, die Energieaudits, die Planung erneuerbarer Energien sowie die Bewertung von Wasser und Abfall auf Standortebene umfasste. Das Ergebnis ist ein robuster Zielkatalog, der Kratons Rolle als zuverlässiger Partner beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ressourceneffizienten Wirtschaft stärkt.

„Bei Kraton ist Nachhaltigkeit die Grundlage dafür, wie wir Werte schaffen, innovativ sind und in die Zukunft blicken", sagte Marcello Boldrini, Geschäftsführer. „Diese neuen langfristigen Ziele spiegeln unser Bestreben wider, in all unseren Betrieben und in der gesamten Wertschöpfungskette einen sinnvollen Einfluss zu erzielen sowie gleichzeitig unsere Kunden beim Erreichen ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Die neuen Ziele, die sich bis 2032 erstrecken, bauen auf der starken Erfolgsbilanz der Umweltleistung von Kraton auf. Zwischen 2014 und 2024 reduzierte Kraton seine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität um 35 %. Dies entspricht einer Verringerung der absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen (THG) um 41 %, was einen Fortschritt darstellt, der weit über dem der anderen Industriezweige liegt.

Neue Nachhaltigkeitsziele für 2032 (im Vergleich zum Basisjahr 2022):

Scope 1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen: 30 % absolute Verringerung

Scope 3.1 (eingekaufte Waren und Dienstleistungen) THG-Emissionen: Verringerung der Intensität um 30

Wasserverbrauch: Verringerung der Intensität um 10

Abfallerzeugung: Verringerung der Intensität um 10

„Unsere neuen Ziele sind darauf ausgerichtet, die Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf Transparenz, Innovation, Dekarbonisierung vorgelagerter Rohmaterialien und Ressourceneffizienz zu erfüllen und zugleich die Flexibilität zu wahren, die für weiteres Wachstum erforderlich ist", sagte Rogier Roelen, Nachhaltigkeitsvorstand und Chefsyndikus. „Das Programm von Kraton zur Einbindung von Lieferanten wird entscheidend dazu beitragen, unsere Ziele zu erreichen, und wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam Fortschritte zu erzielen."

Im Einklang mit seiner Vision „innovative Lösungen für ein nachhaltiges Morgen zu schaffen" erweitert Kraton sein Angebot an nachhaltigen Produkten, die durch zuverlässige Ökobilanzdaten und Zertifizierungen durch Dritte wie ISCC PLUS unterstützt werden, um Kunden dabei zu helfen, die Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren.

In diesem Jahr wurde Kraton zum fünften Mal in Folge mit dem EcoVadis-Platin-Rating ausgezeichnet. Diese Anerkennung spiegelt das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens für die Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung, des Managements und der Berichterstattung wider.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Kraton finden Sie auf https://explore.kraton.com/sustainability-targets/

Informationen zu Kraton Corporation

Kraton Corporation ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialpolymeren und hochwertigen Leistungsprodukten, die aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen werden. Die Polymere von Kraton werden in vielfältigen Anwendungen eingesetzt, darunter Klebstoffe, Beschichtungen, Verbraucher- und Körperpflegeprodukte, Dichtstoffe und Schmiermittel sowie Produkte für Medizin, Verpackung, Automobilbau, Pflasterung und Bedachung. Als weltweit größter Anbieter in der Kieferchemieindustrie verkauft das Unternehmen seine Spezialprodukte auf Kiefernbasis an die Märkte für Klebstoffe, Straßen- und Baumaterialien sowie Reifen. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen eine breite Palette Hochleistungschemikalien für Märkte wie Kraftstoffadditive, Ölfeldchemikalien, Beschichtungen, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Schmiermittel, Druckfarben und Bergbau. Kraton bietet seine Produkte einem vielfältigen Kundenstamm in über 70 Ländern weltweit an.

*Kraton, das Kraton Logo und das Design sind alles Marken der Kraton Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in einem oder mehreren, aber nicht allen Ländern.

