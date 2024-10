Forsman & Bodenfors recrute James Denton-Clark au poste de PDG mondial

L'ancien PDG de Saatchi & Saatchi rejoint le collectif Forsman & Bodenfors de Stagwell (STGW)

LONDRES, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Forsman & Bodenfors, un collectif créatif mondial au sein du réseau Stagwell (STGW), a accueilli James Denton-Clark au poste de PDG mondial.

Il travaillera avec les équipes dirigeantes de Forsman & Bodenfors pour superviser la croissance mondiale continue de l'agence à travers huit bureaux répartis dans six pays. M. Denton-Clark rejoint Forsman & Bodenfors après avoir occupé le poste de PDG de Saatchi & Saatchi.

Forsman & Bodenfors welcomes James Denton-Clark as Global CEO.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la publicité et de la création, M. Denton-Clark a été associé et dernièrement PDG de Karmarama, faisant partie de l'équipe qui a vendu l'agence à Accenture en 2016. M. Denton-Clark a également dirigé le marketing transformationnel des marques et la croissance du chiffre d'affaires dans le cadre de la nouvelle fusion d'Accenture Song. Auparavant, M. Denton-Clark a travaillé chez BMB, BMP DDB et Bates Dorland.

« C'est un véritable honneur que de rejoindre le collectif de Forsman & Bodenfors », a déclaré M. Denton-Clark « Son engagement précoce en faveur d'un travail axé sur la culture au sein d'une entreprise axée sur la culture lui a permis de devenir l'une des agences les plus récompensées et les plus transformatrices au monde. J'ai hâte d'aider l'équipe à passer au niveau supérieur ».

Tout au long de sa carrière, M. Denton-Clark a accumulé des antécédents de croissance et a créé des agences qui sont devenues des agences de l'année et qui ont été régulièrement élues « meilleurs lieux de travail » au palmarès du Sunday Times Lorsqu'il dirigeait Saatchi & Saatchi, il a aidé l'agence à devenir la plus grande agence du Royaume-Uni en termes de facturation.

James Townsend, PDG de Stagwell EMEA et PDG mondial de Stagwell Brand Performance Network, a déclaré : « M. Denton-Clark a fait ses preuves en matière de transformation et de croissance pour ses clients et ses agences. Je me réjouis de l'accueillir et de le voir prendre la tête de Forsman & Bodenfors, une marque clé de notre impressionnant portefeuille créatif chez Stagwell, vers la prochaine phase de croissance mondiale. James rejoindra également le groupe exécutif de la région EMEA alors que nous déployons stratégiquement les solutions connectées de Stagwell dans la région, amplifiant ainsi notre impact et stimulant l'innovation. »

À propos de Forsman & Bodenfors

Forsman & Bodenfors est un collectif créatif mondial qui transforme les activités de ses clients grâce à des idées qui changent les choses. Nous travaillons avec certaines des marques les plus connues au monde, notamment Volvo, Mandarin Oriental, SK-II, Google, Goldman Sachs, Polestar, Diageo, P&G, Crocs, LG, General Mills et H&M. Forsman & Bodenfors est l'une des agences les plus primées au monde en matière de créativité et d'innovation, avec des récompenses majeures telles que Cannes

Lions : Top 3 des agences indépendantes de la décennie ; Contagious Pioneers ; Fast Company : Entreprises les plus innovantes ; Digiday : La culture la plus collaborative. Forsman and Bodenfors est également la première et la seule agence créative mondiale à recevoir à la fois la certification mondiale 3 % et la certification mondiale de Fair Pay Workplace. Notre personnel est réparti dans huit bureaux à Göteborg, Stockholm, Londres, Dublin, New York, Singapour, Shanghai et Toronto.

À propos de Stagwell

Stagwell est le réseau challenger conçu pour transformer le marketing. Nous offrons des performances créatives à grande échelle aux marques les plus ambitieuses du monde, en associant une créativité porteuse de culture à une technologie de pointe afin d'harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 13 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un objectif unique : renforcer l'efficacité et d'améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com.

PERSONNE CONTACT :

Madison Wick

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523876/James_Denton_Clark____Stagwell.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2373904/Forsman_Bodenfors_Logo.jpg