Forsman & Bodenfors stellt James Denton-Clark als globalen CEO ein

Ehemaliger CEO von Saatchi & Saatchi wechselt ins Forsman & Bodenfors-Team von Stagwell (STGW)

LONDON, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Forsman & Bodenfors, ein globales Kreativkollektiv innerhalb des Netzwerks von Stagwell (STGW), hat James Denton-Clark als globalen CEO begrüßt.

Er wird zusammen mit dem Führungsteam von Forsman & Bodenfors das kontinuierliche globale Wachstum der Agentur mit acht Büros in sechs Ländern beaufsichtigen. Vor seinem Wechsel zu Forsman & Bodenfors war Denton-Clark bei Saatchi & Saatchi als CEO tätig.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Werbe- und Kreativbranche war Denton-Clark Partner und zuletzt CEO bei Karmarama und gehörte dem Team an, das die Agentur 2016 an Accenture verkaufte. Zudem leitete Denton-Clark das transformative Marketing für Marken und das Umsatzwachstum bei der neu fusionierten Accenture Song. Zuvor war Denton-Clark bei BMB, BMP DDB und Bates Dorland tätig.

„Es ist großartig, Mitglied des Kollektivs von Forsman & Bodenfors zu werden", kommentiert Denton-Clark. „Durch ihr frühzeitiges Engagement für eine kulturorientierte Arbeit innerhalb eines kulturorientierten Unternehmens haben sie sich zu einer der meist ausgezeichneten und transformativsten Agenturen der Welt entwickelt. Ich kann es kaum erwarten, dem Team dabei zu helfen, die nächste Ebene zu erreichen."

Denton-Clark war sehr erfolgreich bei der Förderung des Wachstums und dem Aufbau von Agenturen, die zu Agenturen des Jahres und regelmäßigen Gewinnern der Sunday Times Best Places to Work wurden. Unter seiner Führung wurde Saatchi & Saatchi zur umsatzstärksten Agentur Großbritanniens.

„Denton-Clark bringt ein beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Transformation und dem Wachstum für seine Kunden und Agenturen mit", erklärt James Townsend, CEO, Stagwell EMEA und Global CEO, Stagwell Brand Performance Network. „Ich heiße ihn sehr herzlich willkommen und freue mich darauf zu erleben, wie er Forsman & Bodenfors, eine Schlüsselmarke in unserem beeindruckenden kreativen Portfolio bei Stagwell, in die nächste Phase des globalen Wachstums führen wird. Zudem wird James dem EMEA-Führungsteam beitreten, während wir die vernetzten Lösungen von Stagwell in der gesamten Region strategisch einsetzen, um unseren Einfluss zu verstärken und Innovationen voranzutreiben."

Informationen zu Forsman & Bodenfors

Forsman & Bodenfors ist ein globales Kreativkollektiv und transformiert das Geschäft seiner Kunden durch Ideen, die Dinge bewegen. Wir arbeiten mit einigen der bekanntesten Marken der Welt zusammen, darunter Volvo, Mandarin Oriental, SK-II, Google, Goldman Sachs, Polestar, Diageo, P&G, Crocs, LG, General Mills und H&M. Forsman & Bodenfors ist eine der weltweit am häufigsten ausgezeichneten Agenturen im Bereich Kreativität und Innovation, mit wichtigen Auszeichnungen wie Cannes

Lions: Top 3 Independent Agency of the Decade; Contagious Pioneers; Fast Company: Most Innovative Companies; Digiday: Most Collaborative Culture. Forsman and Bodenfors ist außerdem die erste und einzige globale Kreativagentur, die sowohl die globale 3-Prozent-Zertifizierung als auch die globale Zertifizierung von Fair Pay Workplace erhalten hat. Wir haben Mitarbeitende in acht Büros in Göteborg, Stockholm, London, Dublin, New York, Singapur, Shanghai und Toronto.

Informationen zu Stagwell

Stagwell ist das Challenger-Netzwerk, das das Marketing transformiert. Wir liefern eine skalierte kreative Performance für die ambitioniertesten Marken der Welt und verbinden kulturbewegende Kreativität mit Spitzentechnologie, um die Kunst und Wissenschaft des Marketings in Einklang zu bringen. Unsere mehr als 13.000 Fachleute in über 34 Ländern werden von Unternehmern geführt und verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Effizienz zu steigern und die Geschäftsergebnisse unserer Kunden zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.stagwellglobal.com.

