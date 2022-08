BAODING, China, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 29 de julho, o último lote do GWM TANK300 chegou ao porto de Jeddah, na Arábia Saudita, oferecendo aos consumidores mais oportunidades de vivenciar e realmente sentir a força técnica da plataforma TANK da GWM.

"A intenção da GWM por trás da criação da plataforma TANK é proporcionar uma experiência de produto impecável para os consumidores", disse Gautam Arun, diretor de produtos da GWM no Oriente Médio.

Fortes vantagens técnicas da plataforma TANK, o GWM TANK300 oferecerá uma nova experiência off-road inteligente (PRNewsfoto/GWM)

A plataforma TANK é uma plataforma off-road inteligente global com um projeto modular inteligente criado pela GWM, que integra recursos globais superiores. A plataforma conta com muitas características fantásticas, como direção off-road inteligente, alta confiabilidade e potência poderosa, para produzir produtos off-road mais potentes e inteligentes.

A plataforma TANK proporciona aos veículos um excelente desempenho off-road inteligente. Ela pode ser adaptada a diferentes tipos de configurações off-road inteligentes, como a função TANK TURN (assistente de manobra por frenagem) equipada pelo TANK300. Essa função pode tornar uma experiência de direção ainda mais prática e conveniente para os usuários em condições difíceis de condução. Quando um motorista precisa manobrar em uma área estreita, o veículo pode ser controlado automaticamente pela função para passar pela área tranquilamente com um raio menor.

Alta confiabilidade é uma das características mais importantes da plataforma TANK. Com base na análise de vários aspectos, como cenários, usuários e divisão da carroceria do veículo, a plataforma pode elevar a adaptabilidade do veículo com relação ao meio ambiente, à durabilidade e à resistência à corrosão. Considerando que o grau de corrosão varia em diferentes partes da carroceria do veículo, a plataforma realizou projetos anticorrosão especializados para peças de fácil corrosão, como colagem e pulverização de cera anticorrosiva. Com esses processos diferenciados, a carroceria de um veículo não seria afetada por umidade, clima chuvoso ou neve, aumentando a durabilidade do veículo.

Além disso, a plataforma TANK oferece tipos diversificados de transmissão, como ICE, PHEV e HEV, para criar diferentes tipos de veículos. Em termos de ICE, ela equipa os veículos com motores de várias especificações. Por exemplo, o TANK300 está equipado com um motor turbocompressor a gasolina por injeção direta de 2,0T com potência máxima de 167 kW e um pico de torque de 387 N·m, que pode ajudar os usuários a lidar com diversos cenários off-road, com desempenho de potência e economia de combustível combinados.

Com relação a esses poderosos pontos fortes da plataforma, a PCAUTO, um importante site automotivo chinês, comentou: "A plataforma TANK consegue lidar com condições de estradas complicadas com excelente desempenho e qualidade e se adaptar a cenários off-road variáveis por meio do modo de condução inteligente. A plataforma parece oferecer a seus usuários a "magia" para satisfazer seus corações apaixonados e exploradores."

Atualmente, o GWM TANK300 já foi lançado globalmente. A GWM TANK planeja desenvolver mais modelos personalizados baseados nesta plataforma para oferecer aos usuários globais uma linha mais ampla de produtos off-road inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1873280/image_1.jpg

FONTE GWM

