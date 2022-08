Mocne zalety techniczne platformy TANK - model GWM TANK 300 zapewni nowe inteligentne wrażenia w jeździe offroadowej

BAODING, Chiny, 5 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- 29 lipca do portu w Jeddah w Arabii Saudyjskiej trafiła ostatnia partia GWM TANK300. Tym samym klienci mogą już przekonać się o technicznym potencjale platformy GWM Tank i poczuć jego moc.

„Platforma GWM TANK powstała z myślą o dostarczaniu klientom bezkompromisowych produktów" - powiedział Gautam Arun, dyrektor ds. produktu w GWM Middle East (oddział GWM obsługujący rynki bliskowschodnie).

Strong Technical Advantages of TANK Platform, GWM TANK300 Will Bring a New Intelligent Off-road Experience

GWM TANK to stworzona przez GWM globalna platforma profesjonalnych rozwiązań offroadowych bazujących na inteligentnym modularnym designie, w ramach której producent połączył swoje imponujące globalne zasoby. Ma ona do zaoferowania wiele fantastycznych atutów, takich jak inteligentne rozwiązania do jazdy offroadowej, wysoki poziom niezawodności i potężna moc. Wszystko to sprawia, że wychodzące z niej produkty offroadowe odznaczają się jeszcze lepszymi parametrami.

Platforma TANK dostarcza pojazdy, które wyróżniają się doskonałymi osiągami w warunkach terenowych. Istnieje możliwość przystosowywania ich do różnego typu inteligentnych konfiguracji offroadowych, np. funkcji TANK TURN (wspomaganie skręcania przez hamowanie) zastosowanej w modelu TANK300. Ułatwia ona jazdę w trudnych warunkach, zwiększając komfort podróży. Gdy kierowca musi skręcić pojazdem na małej przestrzeni, funkcja ta pozwala na automatyczne i sprawne wykonanie manewru przy mniejszym promieniu skrętu.

Jedną z najważniejszych cech produktów z platformy TANK jest wysoki poziom ich niezawodności. Na podstawie prowadzonych analiz różnych aspektów, takich jak scenariusze zastosowania, typ użytkownika czy rodzaj nadwozia, platforma jest w stanie zwiększyć przystosowanie pojazdu do otoczenia, jak również jego trwałość i odporność na korozję. Z uwagi na to, że poziom korozji różni się w zależności od miejsca, w którym znajduje się nadwozie, w ramach platformy opracowano specjalistyczną konstrukcję antykorozyjną dla części łatwo rdzewiejących, z użyciem odpowiednich klejów i wosku antykorozyjnego. Dzięki tym wyjątkowym zabiegom nadwozie jest odporne na wilgoć, deszcz i śnieg, co zwiększa trwałość pojazdu.

Platforma TANK to również duże urozmaicenie napędów - dla silników spalinowych, hybrydowych samochodów elektrycznych plug-in (PHEV) czy samochodów hybrydowych (HEV) - a tym samym szerszy wachlarz możliwości tworzenia różnego rodzaju pojazdów. Silniki spalinowe w pojazdach z platformy TANK mają różne specyfikacje. TANK300 na przykład wyposażony jest w turbodoładowany silnik benzynowy 2.0T z bezpośrednim wtryskiem o maksymalnej mocy 167 kW i szczytowym momencie obrotowym 387N·m, dzięki któremu kierowca łatwiej radzi sobie w różnych scenariuszach offroadowych, ciesząc się wysokimi osiągami przy niskim zużyciu paliwa.

PCAUTO, jeden z najpopularniejszych serwisów motoryzacyjnych w Chinach, w następujący sposób skomentował wspomniane powyżej atuty platformy - „pojazdy z platformy TANK radzą sobie w skomplikowanych warunkach drogowych, zapewniając doskonałe osiągi i wysoką jakość, sprawnie dostosowując się do dynamicznych zmian warunków offroadowych dzięki trybowi inteligentnej jazdy. Jest to swoista >>magia<< stworzona dla pasjonatów i miłośników przygody."

Model GWM TANK300 jest już dostępny w sprzedaży na całym świecie. GWM TANK planuje stworzyć w ramach platformy kolejne modele dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników w zakresie inteligentnych pojazdów offroadowych.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1873221/image_1.jpg

SOURCE GWM