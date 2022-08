Grâce aux avantages techniques de la plateforme TANK, le TANK300 de GWM proposera une toute nouvelle expérience intelligente du tout-terrain

BAODING, Chine, 6 août 2022 /PRNewswire/ -- Le dernier lot de TANK300 de GWM est arrivé au port de Jeddah, en Arabie saoudite, le 29 juillet dernier. Il offrira aux consommateurs davantage d'occasions de découvrir et de ressentir véritablement toute la force technique de la plateforme TANK de GWM.

« L'objectif de GWM derrière la création de la plateforme TANK est de fournir une expérience produit sans compromis pour les consommateurs », a déclaré Gautam Arun, chef de produit pour GWM dans la région du Moyen-Orient.

Strong Technical Advantages of TANK Platform, GWM TANK300 Will Bring a New Intelligent Off-road Experience

La plateforme TANK est une plateforme tout-terrain professionnelle intelligente. Elle profite d'une conception modulaire intelligente, créée par GWM, qui intègre des ressources globales supérieures. Cette plateforme dispose de nombreuses fonctionnalités fantastiques telles que la conduite hors route intelligente, une haute fiabilité et une puissance importante pour rendre les produits tout-terrain plus puissants et plus intelligents.

La plateforme TANK accorde aux véhicules une performance tout-terrain intelligente de haute volée. Elle peut être adaptée à différents types de configurations tout-terrain intelligentes, à l'image de la fonction TANK TURN (« Turning Assist by Braking ») dont est doté le TANK300. Dans des conditions de conduite difficiles, cette fonction peut rendre la conduite encore plus pratique et commode pour ses utilisateurs. Quand un conducteur doit tourner dans une zone étroite, le véhicule peut être contrôlé de manière automatique grâce à cette fonction pour passer en douceur avec un rayon de braquage plus étroit.

Sa haute fiabilité est l'une des caractéristiques les plus importantes de la plateforme TANK. En se basant sur l'analyse de divers facteurs (scénarios, conducteurs, différentes parties de la carrosserie...), la plateforme peut augmenter l'adaptabilité du véhicule à l'environnement, sa durabilité et sa résistance à la corrosion. En considérant que le degré de corrosion varie selon les parties du véhicule, la plateforme met en œuvre des mesures anti-corrosion spécialisées pour les pièces faciles à corroder, telles que l'encollage et la pulvérisation de cire anti-corrosion. Grâce à ces processus uniques, la carrosserie d'un véhicule n'est pas affectée par le temps humide, pluvieux ou neigeux, ce qui rend le véhicule plus durable.

De plus, la plateforme TANK peut offrir différents groupes motopropulseurs comme les ICE, PHEV et HEV pour créer différents types de véhicules. En ce qui concerne les ICE, elle équipe les véhicules de moteurs aux spécifications variées. Par exemple, le TANK300 est équipé d'un moteur à essence turbocompressé à injection directe de 2,0 T d'une puissance maximale de 167 kW et d'un couple de pointe de 387 nm, ce qui peut aider les conducteurs à faire face à toute une variété de scénarios hors route en combinant puissance, performance et économie de carburant.

En ce qui concerne ces puissants avantages de la plateforme, PCAUTO, un site chinois d'importance dans le domaine de l'automobile, a commenté : « La plateforme TANK peut gérer des conditions routières compliquées en offrant d'excellentes performances, et s'adapter à des scénarios hors route en constante évolution grâce au mode de conduite intelligent. La plateforme semble faire profiter ses utilisateurs de sa « magie » pour satisfaire leur passion et leur envie d'exploration. »

À l'heure actuelle, le TANK300 de GWM a déjà été lancé à l'échelle mondiale. GWM prévoit de développer des modèles plus personnalisés basés sur la plateforme TANK pour offrir une gamme élargie de produits tout-terrain intelligents à destination des clients du monde entier.

