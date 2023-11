FORTNA et Geek+ révolutionnent le traitement des commandes grâce à des solutions robotiques automatisées

ATLANTA, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- FORTNA , une société leader dans le domaine de l'automatisation et les logiciels pour l'ensemble de la chaîne de valeur logistique, est ravie d'annoncer un partenariat stratégique mondial avec Geek+ , un leader dans les solutions de robotique mobile pour la logistique. Ce partenariat marque une étape importante pour l'industrie, car deux leaders dans leur domaine unissent leurs forces pour transformer la façon dont les entreprises abordent le traitement des commandes, en apportant aux clients de FORTNA les systèmes révolutionnaires de tri des marchandises à la personne et de tri mobile développés par Geek+.

FORTNA, réputée pour sa connaissance approfondie du secteur et son expérience dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, collabore avec Geek+, une société connue pour être pionnière dans l'utilisation de systèmes robotiques innovants pour l'automatisation des entrepôts, afin de créer des solutions personnalisées adaptées aux besoins uniques de leurs clients. Ce partenariat permettra aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de réduire leurs coûts et d'améliorer l'efficacité globale du traitement des commandes.

Grâce à ce partenariat mondial, de nombreux projets sont déjà à différents stades de déploiement aux États-Unis et dans la zone EMEA, comme des installations robotiques majeures pour plusieurs grands détaillants dans les secteurs du sport et de l'électroménager, ainsi que des innovations dans le domaine des systèmes de tri des marchandises à la personne. Ces systèmes robotisés permettent aux clients d'ajouter de la flexibilité à leurs opérations, tout en augmentant le débit et en créant un lieu de travail plus positif pour les employés dans leurs entrepôts.

Voici les principaux avantages de ce partenariat :

· Une efficacité accrue : la connaissance approfondie de FORTNA sera complétée par la technologie robotique de pointe de Geek+, créant des solutions automatisées hautement efficaces et adaptables. Les systèmes robotiques mobiles ont plus que doublé le débit moyen de préparation et de tri des commandes.

· L'évolutivité : cette collaboration offrira aux entreprises des solutions évolutives pouvant évoluer en fonction de leurs besoins, garantissant ainsi leur compétitivité dans un marché en constante évolution.

· L'optimisation des opérations en entrepôt : en intégrant la robotique avancée dans les opérations en entrepôt, les clients pourront considérablement améliorer la précision des commandes et l'utilisation du stockage, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Intégrées directement au logiciel FORTNA WES™, les offres robotiques de Geek+ bénéficient désormais d'ajustements de priorité de commande en temps réel, permettant aux entreprises de s'adapter plus efficacement aux changements opérationnels. En coordonnant les activités de travail de concert avec les offres de Geek+, FORTNA WES™ est également en mesure d'attribuer des tâches à l'automatisation la mieux adaptée au moment optimal pour améliorer encore le débit tout en réduisant le coût.

· Une satisfaction accrue des consommateurs : un traitement plus rapide et plus précis des commandes permettra d'améliorer la satisfaction, la fidélité et la rétention des clients.

· Un meilleur milieu de travail : la robotique mobile permet aux employés de se concentrer sur des tâches moins ardues dans un environnement de travail plus sûr, en soutenant les engagements en matière de critères ESG des entreprises.

FORTNA et Geek+ sont engagés dans l'innovation, la durabilité et la fourniture de solutions qui s'alignent sur les dernières tendances et réglementations de l'industrie.

« Avec Geek+, nous offrons à nos clients un avantage concurrentiel grâce à l'intégration transparente de l'automatisation et de la robotique dans leurs opérations de chaîne d'approvisionnement », a déclaré Robert McKeel, président-directeur général de FORTNA. « Le partenariat entre FORTNA et Geek+ vise à accélérer l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, en la rendant plus efficace et rentable et en augmentant la rapidité de livraison des marchandises aux consommateurs. »

Dans un environnement de commerce électronique en évolution rapide, la demande de solutions de traitement des commandes efficaces et évolutives n'a jamais été aussi forte. FORTNA et Geek+ se consacrent à relever ces défis en combinant leur expertise pour concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions robotiques automatisées de pointe.

Lit Fung, vice-président et directeur général des affaires internationales pour Geek+, a également exprimé son enthousiasme, déclarant que « le partenariat entre FORTNA et Geek+ marque une nouvelle étape dans le bouleversement robotique de l'automatisation du traitement des commandes. Les entreprises cherchant à améliorer leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement peuvent désormais tirer parti de l'expertise combinée de ces deux chefs de file de l'industrie afin d'accroître leur efficacité et leur compétitivité sur le marché mondial. »

À propos de FORTNA

FORTNA s'associe aux plus grandes marques mondiales pour transformer les opérations omnicanales et de distribution de colis. Reconnus dans le monde entier pour permettre aux entreprises de suivre le rythme des perturbations numériques et des objectifs de croissance, nous concevons et fournissons des solutions, alimentées par des logiciels intelligents, pour optimiser l'exécution rapide, précise et rentable des commandes et la livraison du dernier kilomètre. Notre personnel, notre approche innovante et nos algorithmes et outils propriétaires garantissent une conception des opérations et un flux de matériel et d'informations optimaux. Nous offrons chaque jour une valeur exceptionnelle à nos clients avec des services et des produits complets, y compris la stratégie de réseau, la conception et la mise en œuvre opérationnelles du centre de distribution, l'équipement automatisé de manutention, la robotique et une suite complète de services de cycle de vie. Rendez-vous sur https://www.fortna.com/ .

À propos de Geek+

Geek+ est un leader mondial des solutions robotiques pour la logistique. Nous développons des solutions de robots mobiles autonomes (AMR) afin de permettre une automatisation flexible, fiable et très efficace pour les entrepôts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 1 000 leaders industriels mondiaux font confiance à Geek+, qui a été reconnu leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondé en 2015, Geek+ compte plus de 1 500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

