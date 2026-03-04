Fortschritte bei der Entwicklung von Grippeimpfstoffen: Sino Biological bringt Antigene für die Influenza-Impfstoffstämme der nördlichen Hemisphäre für 2026-2027 auf den Markt

HOUSTON, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Empfehlungen für die Zusammensetzung des Grippeimpfstoffs für die nördliche Hemisphäre für 2026–2027 bekannt gegeben und dabei die anhaltende Ausbreitung des Subclades K des Typs A(H3N2) und neu auftretender Stämme der Linie B/Victoria hervorgehoben. Als schnelle Reaktion darauf hat Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 301047.SZ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der rekombinanten Technologie, die Influenza-Impfstoffstamm-Antigene für die nördliche Hemisphäre für die Jahre 2026-2027 auf den Markt gebracht, um die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen.

Entschlüsselung der Influenza-Impfstoffstämme für die nördliche Hemisphäre 2026–2027

Seit seiner Identifizierung im August 2025 hat sich der H3N2-Subklade K (J.2.4.1) weltweit zum dominierenden Influenza-A-Stamm entwickelt. Dieser durch die Mutationen T135K und S144N definierte Stamm weist eine erhöhte Immunflucht auf, was die WHO dazu veranlasste, A/Darwin/1454/2025 als neues H3N2-Referenzvirus auszuwählen. Die H1N1-Komponente wurde auf A/Missouri/11/2025 aktualisiert. Unterdessen nimmt die Aktivität der B/Victoria-Linie stark zu, wobei der Anteil in Regionen wie Hongkong SAR und den USA von 6 % auf über 20 % gestiegen ist, was die WHO dazu veranlasst hat, die Stämme B/Tokyo/EIS13-175/2025 und B/Pennsylvania/14/2025 zu empfehlen.

Sino Biologicals Umfassende Reagenzien für die Influenzaforschung

Um die weltweite Forschung und Entwicklung von Influenza-Impfstoffen zu unterstützen, hat Sino Biological ein umfangreiches Portfolio an rekombinanten Antigenen für die Influenza-Impfstoffstämme 2026-2027 auf den Markt gebracht, darunter A/Missouri/11/2025 (H1N1) HA-Trimer (Reinheit ≥90 %, verifiziert durch SEC-MALS), NA- und NP-Proteine. „Unsere Mission ist es, der wissenschaftlichen Gemeinschaft so schnell wie möglich die hochwertigsten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, wenn die Entwicklung von Infektionskrankheiten die globale Gesundheitsvorsorge bedroht", sagte Dr. Rob Burgess, Chief Business Officer bei Sino Biological US.

Informationen zu Sino Biological

Sino Biological ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf hochwertige rekombinante Proteine, Antikörper und maßgeschneiderte Forschungsdienstleistungen spezialisiert hat. Sino Biological bedient Forscher in mehr als 90 Ländern und unterstützt Grundlagenforschung, Arzneimittelforschung, Impfstoffentwicklung und Diagnostik durch sein umfassendes Produktportfolio, proprietäre Qualitätssysteme und innovative Forschungsplattformen.

