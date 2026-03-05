Soutenir le développement des vaccins antigrippaux : Sino Biological lance des antigènes pour les souches de vaccin contre la grippe de l'hémisphère nord 2026-2027

HOUSTON, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ses recommandations pour la composition du vaccin antigrippal de l'hémisphère nord pour 2026-2027, soulignant la propagation continue du sous-clade K de la souche A(H3N2) et des souches émergentes de la lignée B/Victoria. Dans le cadre d'une réponse rapide, Sino Biological, Inc. (Bourse de Shenzhen : 301047.SZ), leader mondial de la technologie recombinante, a lancé les antigènes de la souche de vaccin antigrippal de l'hémisphère nord 2026-2027 afin d'accélérer le développement du vaccin.

Décodage des souches de vaccins antigrippaux de l'hémisphère nord pour 2026-2027

Depuis son identification en août 2025, le sous-clade K (J.2.4.1) de H3N2 est devenu la souche dominante de la grippe A dans le monde. Définie par les mutations T135K et S144N, cette souche présente une échappatoire immunitaire accrue, ce qui a incité l'OMS à choisir A/Darwin/1454/2025 comme nouveau virus de référence H3N2. La composante H1N1 a été mise à jour vers A/Missouri/11/2025. En parallèle, l'activité de la lignée B/Victoria augmente fortement, avec des proportions passant de 6 % à plus de 20 % dans des régions telles que la RAS Hong Kong et les États-Unis, ce qui a conduit l'OMS à recommander les souches B/Tokyo/EIS13-175/2025 et B/Pennsylvania/14/2025 .

Réactifs complets de Sino Biological pour la recherche sur la grippe

Pour soutenir la R&D des vaccins antigrippaux au niveau mondial, Sino Biological a lancé un vaste portefeuille d'antigènes recombinants pour les souches de vaccins antigrippaux 2026-2027, notamment A/Missouri/11/2025 (H1N1) HA Trimer (pureté ≥90% vérifiée par SEC-MALS), NA, et les protéines NP. « Notre mission est de fournir à la communauté scientifique des outils de la plus haute qualité aussi rapidement que possible lorsque l'évolution des maladies infectieuses menace la préparation de la santé mondiale », déclare le Dr Rob Burgess, directeur commercial, Sino Biological US.

À propos de Sino Biological

Sino Biological est une entreprise mondiale de biotechnologie spécialisée dans les protéines recombinantes de haute qualité, les anticorps et les services de recherche personnalisés. Au service des chercheurs dans plus de 90 pays, Sino Biological soutient la recherche fondamentale, la découverte de médicaments, le développement de vaccins et les diagnostics grâce à son portefeuille complet de produits, à ses systèmes de qualité exclusifs et à ses plates-formes de recherche innovantes.

