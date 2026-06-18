Fortune dévoile le classement 2026 des entreprises les plus innovantes d'Europe selon Fortune

ASML Holding occupe la première place

Ericsson, Endress+Hauser, Rolls-Royce et Infineon Technologies complètent le top 5

Ce classement regroupe 300 entreprises réparties dans 18 pays et 21 secteurs d'activité

LONDRES, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fortune a annoncé aujourd'hui la publication de son classement 2026 des entreprises les plus innovantes d'Europe, qui met à l'honneur 300 entreprises qui ouvrent la voie au progrès dans toute la région.

Ce classement, qui en est désormais à sa deuxième édition, évalue les entreprises européennes de plus de 250 salariés selon trois critères : l'innovation en matière de produits, l'innovation en matière de processus et la culture de l'innovation.

L'Allemagne arrive en tête du classement 2026 en volume, avec 56 entreprises, suivie de la Suisse (47), de la France (41), du Royaume-Uni (35) et de l'Italie (34). À eux cinq, les pays du top 5 représentent 71 % du classement complet. La France est particulièrement bien représentée dans le top 10, avec quatre entreprises classées. Les Pays-Bas se distinguent également bien au-delà de leur poids, avec deux entreprises dans le top 10, dont celle qui occupe la première place du classement général.

La finance et la technologie sont les deux secteurs les plus représentés, avec respectivement 48 et 32 entreprises. Les grandes entreprises continuent de dominer le classement : plus des trois quarts des sociétés classées emploient plus de 10 000 personnes.

Le top 10 des entreprises les plus innovantes d'Europe est le suivant :

ASML Holding (Pays-Bas) Ericsson (Suède) Endress+Hauser (Suisse) Rolls-Royce Holding (Royaume-Uni) Infineon Technologies (Allemagne) L'Oréal (France) Michelin (France) Sanofi (France) EssilorLuxottica (France) Royal Philips (Pays-Bas)

Le classement 2026 est dominé par ASML Holding, le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs dont les avancées en matière de lithographie contribuent à l'essor de la prochaine génération de puces. Les innovations d'ASML dans les domaines de la technologie de l'ultraviolet extrême, de la lithographie computationnelle et des systèmes à grande ouverture numérique continuent de repousser les limites en matière de densité, de performances et d'efficacité énergétique des puces.

« Les entreprises les plus intéressantes d'Europe s'attaquent à des problèmes qui comptent », a déclaré Grethe Schepers, directrice des classements pour l'Europe chez Fortune. « Ces entreprises transforment des idées novatrices en une croissance concrète dans tous les secteurs de l'industrie et des services, de l'industrie manufacturière et de l'énergie aux soins de santé, en passant par les technologies et les marchés de consommation. »

« Chez ASML, l'innovation est au cœur de toutes nos activités : c'est le moteur qui anime notre entreprise et permet à nos clients de repousser les limites de la technologie », a déclaré Christophe Fouquet, PDG d'ASML. « Nous n'innovons pas seuls : nos avancées sont le fruit d'une collaboration étroite au sein d'un écosystème mondial regroupant fournisseurs et clients. » « Cette distinction témoigne de la créativité, de la persévérance et de l'excellence technique de nos collaborateurs et de nos partenaires, qui s'efforcent chaque jour de relever certains des défis technologiques les plus complexes au monde. »

Le classement est dévoilé aujourd'hui à VivaTech, à Paris, lors d'une session exclusive organisée par Fortune en partenariat avec Schneider Electric et EY. Kamal Ahmed, directeur éditorial exécutif de Fortune, anime la discussion aux côtés de Frédéric Godemel, vice-président exécutif de la division Gestion de l'énergie et membre du comité exécutif chez Schneider Electric, de Joe Depa, directeur mondial de l'innovation chez EY, et d'Elena Breda, vice-présidente principale chargée de la stratégie produit, de l'innovation et du développement durable au sein du groupe Electrolux.

Pour connaître le classement complet et la méthode employée, consultez le site fortune.com.

À propos de Fortune :

Fortune est la principale entreprise médiatique mondiale pour les dirigeants d'entreprise, s'appuyant sur un héritage de 96 ans de journalisme de confiance et primé. Propriété indépendante, Fortune raconte l'histoire du monde des affaires en couvrant autant les entreprises bien établies que la nouvelle génération d'innovateurs à travers le monde. Fortune mesure la performance des entreprises au moyen de critères rigoureux et les tient responsables, dans les régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Femmes les plus influentes et Entreprises les plus admirées au monde. Fortune bâtit des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion de l'industrie pour des conférences et sommets exclusifs, notamment Fortune Global Forum, Fortune Brainstorm Tech et Fortune Most Powerful Women. Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com.

Relations avec la presse :

Patrick Reilly

Fortune

[email protected]

Naomi Cykiert

Fortune

[email protected]

Chelsea Hudson

Fortune

[email protected]