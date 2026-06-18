Fortune presenta la lista de las empresas más innovadoras de Europa de 2026

ASML Holding ocupa el primer puesto.

Ericsson, Endress+Hauser, Rolls-Royce e Infineon Technologies completan el Top 5.

La lista incluye 300 empresas de 18 países y 21 sectores.

LONDRES, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Fortune ha anunciado hoy la lista de las empresas más innovadoras de Europa de Fortune 2026, que reconoce a 300 compañías que marcan la pauta del progreso en toda la región.

En su segundo año, el ranking evalúa a las empresas europeas con más de 250 empleados en tres dimensiones: innovación de producto, innovación de procesos y cultura de innovación.

Alemania lidera la lista de 2026 por volumen, con 56 empresas, seguida de Suiza con 47, Francia con 41, el Reino Unido con 35 e Italia con 34. En conjunto, los cinco primeros países representan el 71% del ranking completo. Francia destaca especialmente entre los 10 primeros, con cuatro empresas representadas. Los Países Bajos también superan con creces las expectativas, con dos empresas en el Top 10, incluyendo el primer puesto.

Los sectores financiero y tecnológico son los dos más representados, con 48 y 32 empresas, respectivamente. Las grandes empresas siguen dominando el ranking, con más de tres cuartas partes de las empresas incluidas empleando a más de 10.000 personas.

Las 10 empresas más innovadoras de Europa son:

ASML Holding (Países Bajos) Ericsson (Suecia) Endress+Hauser (Suiza) Rolls-Royce Holding (ReinoUnido) Infineon Technologies (Alemania) L'Oréal (Francia) Michelin (Francia) Sanofi (Francia) EssilorLuxottica (Francia) Royal Philips (Países Bajos)

La lista de 2026 está encabezada por ASML Holding, la empresa holandesa de equipos para semiconductores cuyos avances en litografía impulsan la próxima generación de chips. La innovación de ASML en tecnología ultravioleta extrema, litografía computacional y sistemas de alta apertura numérica continúa ampliando los límites de la densidad, el rendimiento y la eficiencia energética de los chips.

"Las empresas más prometedoras de Europa están resolviendo problemas importantes", afirmó Grethe Schepers, directora de Listas para Europa de Fortune. "Estas empresas están transformando ideas innovadoras en un crecimiento real en diversos sectores, desde la fabricación y la energía hasta la salud, la tecnología y el mercado de consumo".

"En ASML, la innovación es la esencia de todo lo que hacemos: es el motor que impulsa nuestro negocio y permite a nuestros clientes llevar la tecnología a nuevos límites", comentó Christophe Fouquet, consejero delegado de ASML. "No innovamos solos; nuestros avances se construyen a través de una profunda colaboración en un ecosistema global de proveedores y clientes. Este reconocimiento refleja la creatividad, la perseverancia y la excelencia en ingeniería de nuestro equipo y nuestros socios, quienes trabajan a diario para resolver algunos de los desafíos tecnológicos más complejos del mundo".

La lista se presenta hoy en VivaTech en París, durante una sesión exclusiva de Fortune presentada junto con Schneider Electric y EY. El director Editorial Ejecutivo de Fortune, Kamal Ahmed, modera la conversación junto con Frédéric Godemel, vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Energía y Miembro del Comité Ejecutivo de Schneider Electric; Joe Depa, director Global de Innovación de EY; y Elena Breda, vicepresidenta sénior de Estrategia de Producto, Innovación y Sostenibilidad del Grupo Electrolux.

Para consultar la clasificación completa y la metodología, visite fortune.com.

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