Fortune veröffentlicht die Liste der Europe's Most Innovative Companies 2026

ASML Holding belegt den ersten Platz

Ericsson, Endress+Hauser, Rolls-Royce und Infineon Technologies vervollständigen die Top 5

Die Liste umfasst 300 Unternehmen aus 18 Ländern und 21 Branchen

LONDON, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Fortune hat heute die 2026 Fortune Europe's Most Innovative Companies Liste veröffentlicht und damit 300 Unternehmen gewürdigt, die in der gesamten Region den Fortschritt vorantreiben.

Das Ranking, das nun bereits zum zweiten Mal durchgeführt wird, bewertet europäische Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern anhand von drei Kriterien: Produktinnovation, Prozessinnovation und Innovationskultur.

Deutschland führt die Liste für 2026 nach Anzahl der Unternehmen mit 56 an, gefolgt von der Schweiz mit 47, Frankreich mit 41, dem Vereinigten Königreich mit 35 und Italien mit 34. Auf die fünf führenden Länder entfallen zusammen 71 % der gesamten Rangliste. Frankreich ist in den Top 10 mit vier vertretenen Unternehmen besonders stark vertreten. Auch die Niederlande schneiden weit über ihren Verhältnissen ab: Zwei Unternehmen sind unter den Top 10 vertreten, darunter der Spitzenplatz in der Gesamtwertung.

Finanzwesen und Technologie sind mit 48 bzw. 32 Unternehmen die beiden am stärksten vertretenen Branchen. Große Unternehmen dominieren weiterhin die Rangliste: Mehr als drei Viertel der gelisteten Unternehmen beschäftigen über 10.000 Mitarbeiter.

Die Top 10 Europe's Most Innovative Companies sind:

ASML Holding (Niederlande) Ericsson (Schweden) Endress+Hauser (Schweiz) Rolls-Royce Holding (Großbritannien) Infineon Technologies (Deutschland) L'Oréal (Frankreich) Michelin (Frankreich) Sanofi (Frankreich) EssilorLuxottica (Frankreich) Royal Philips (Niederlande)

An der Spitze der Liste für 2026 steht ASML Holding, das niederländische Unternehmen für Halbleiterausrüstung, dessen Fortschritte in der Lithografie maßgeblich zur Entwicklung der nächsten Chip-Generation beitragen. Die Innovationen von ASML in den Bereichen Extrem-Ultraviolett-Technologie, computergestützte Lithografie und Systeme mit hoher numerischer Apertur erweitern weiterhin die Grenzen der Chipdichte, Leistung und Energieeffizienz.

„Die spannendsten Unternehmen Europas lösen Probleme, die wirklich zählen", sagte Grethe Schepers, Lists Director, Europe bei Fortune. „Diese Unternehmen setzen neue Ideen in echtes Wachstum in Industrie und Dienstleistungssektor um – von der Fertigung und der Energiebranche bis hin zum Gesundheitswesen, zur Technologie und zu den Konsumgütermärkten."

„Bei ASML steht Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns – sie ist der Motor, der unser Unternehmen antreibt und es unseren Kunden ermöglicht, die Grenzen der Technologie immer weiter zu verschieben", erklärte Christophe Fouquet, CEO von ASML „Wir entwickeln Innovationen nicht im Alleingang; unsere Durchbrüche entstehen durch eine enge Zusammenarbeit innerhalb eines globalen Ökosystems aus Lieferanten und Kunden. Diese Anerkennung spiegelt die Kreativität, die Beharrlichkeit und die technische Exzellenz unserer Mitarbeiter und unserer Partner wider, die jeden Tag daran arbeiten, einige der schwierigsten technologischen Herausforderungen der Welt zu meistern."

Die Liste wird heute auf der VivaTech in Paris im Rahmen einer exklusiven Fortune-Veranstaltung vorgestellt, die gemeinsam mit Schneider Electric und EY präsentiert wird. Kamal Ahmed, Executive Editorial Director bei Fortune, moderiert die Diskussion gemeinsam mit Frédéric Godemel, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Energiemanagement und Mitglied der Geschäftsleitung bei Schneider Electric, Joe Depa, Global Chief Innovation Officer bei EY, sowie Elena Breda, SVP für Produktstrategie, Innovation und Nachhaltigkeit bei der Electrolux Group.

Die vollständige Rangliste und Methodik finden Sie unter fortune.com.

Informationen zu Fortune:

Fortune ist das weltweit führende Medienunternehmen für Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft und stützt sich auf eine 96-jährige Tradition vertrauenswürdigen, preisgekrönten Journalismus. Das unabhängige Magazin „Fortune" berichtet über die Welt der Wirtschaft – von traditionsreichen Unternehmen bis hin zur neuen Generation weltweiter Innovatoren. Fortune bewertet die Unternehmensleistung anhand strenger Maßstäbe und zieht Unternehmen weltweit zur Rechenschaft. Zu den bekanntesten Rankings gehören Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women, sowie World's Most Admired Companies. Fortune schafft Netzwerke von Weltklasse, indem es Vordenker der Branche zu exklusiven Gipfeltreffen und Konferenzen zusammenbringt, darunter das Fortune Global Forum, das Fortune Brainstorm Tech sowie das Fortune Most Powerful Women. Weitere Informationen finden Sie unter fortune.com.

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