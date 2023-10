Fortune dévoile les 100 femmes les plus puissantes dans le monde des affaires

Karen S. Lynch, PDG de CVS Health, arrive en tête du 26e palmarès annuel pour la troisième année consécutive, suivie de Julie Sweet, PDG d'Accenture, et de Mary Barra, PDG de GM.

Le classement mondial des 100 leaders comprend 53 nouvelles venues sur la liste de cette année, dont Mira Murati, directrice de la technologie chez OpenAI, Kim Kardashian, cofondatrice de Skims et SKKY, et Sue Nabi, PDG de Coty, une femme ouvertement transgenre

Les secteurs des finances et de la technologie ouvrent la voie avec 20 femmes dans chaque domaine, 18 dans le commerce de détail, 7 dans la santé et 7 dans l'énergie

67 femmes PDG sur la liste 2023 des femmes les plus influentes ; parmi les femmes non américaines de la liste figurent 9 femmes du Royaume-Uni, 7 de la Grande Chine, 6 de la France, 4 de l'Australie et 2 de l'Espagne, du Brésil, de l'Inde et de l'Allemagne

La couverture du numéro des 100 femmes les plus puissantes de Fortune revient à Mme Murati d'OpenAI

NEW YORK, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Fortune a annoncé l'édition 2023 du palmarès des femmes les plus puissantes du monde des affaires, présentant les dirigeantes établies et montantes du monde entier. Aujourd'hui dans sa 26e année, la liste des femmes les plus puissantes rend hommage à 100 femmes d'affaires de premier plan représentant des secteurs comme les finances, la technologie, la santé, les télécommunications, la vente au détail et l'énergie, entre autres.

La liste des femmes d'affaires les plus puissantes de cette année est la plus complète jamais publiée : c'est la première fois que Fortune dresse une liste mondiale unique en l'honneur de 100 femmes. La nouvelle portée mondiale et la plus grande échelle de la liste tiennent compte de la nature du travail des dirigeantes du monde entier ainsi que du nombre presque record de femmes qui dirigent des entreprises figurant dans le classement Fortune 500, le plus important aux États-Unis sur le plan du chiffre d'affaires, et du palmarès Fortune Global 500, les plus grandes entreprises du monde.

Au total, la liste comprend 67 femmes ayant un titre de PDG, dont certaines n'ont accédé à ce poste que récemment. Margherita Della Valle est devenue PDG de British Telecom Vodafone en avril. Sandy Ran Xu a repris le titan chinois du commerce électronique JD.com en mai. Vanessa Hudson a pris le poste de PDG du transporteur aérien phare de l'Australie, Qantas, en septembre. Toutes ces femmes sont les premières femmes à occuper leurs emplois respectifs. D'autres femmes, comme Mira Murati, 34 ans, directrice de la technologie chez OpenAI et Susan Li, directrice financière de Meta ont une influence importante dès le début de leur carrière. D'autres dirigeantes sont à la tête des startups les plus valorisées du monde, dont Kim Kardashian, cofondatrice de la ligne de shapewear Skims, dont le CA s'élève à 4 milliards de dollars.

Lorsque les PDG démissionnent, les femmes sont appelées de plus en plus à les remplacer. Fortune souligne qu'au cours du premier semestre de cette année, 106 PDG du monde entier ont quitté leur emploi. Parmi les PDG remplacés, 13 % étaient des femmes, par rapport à 2,4 % en 2018. Fortune écrit : « Le monde des affaires exige des changements, et les dirigeantes sont à la hauteur de la situation. »

Voici les 10 premières femmes de la liste Fortune 2023 des 100 femmes les plus puissantes dans le monde des affaires :

1.Karen S. Lynch, PDG de CVS Health (États-Unis)

2.Julie Sweet, présidente et PDG d'Accenture (États-Unis)

3.Mary Barra, présidente et PDG de General Motors (États-Unis)

4.Jane Fraser, PDG de Citigroup (États-Unis)

5.Jessica Tan, directrice générale, co-PDG de Ping An (Chine)

6.Carol Tomé, PDG d'UPS (États-Unis)

7.Emma Walmsley, PDG de GSK (Royaume-Uni)

8.Ruth Porat, présidente, DPI, DPF d'Alphabet et Google (États-Unis)

9.Shemara Wikramanayake, directrice générale et PDG de Macquarie (Australie)

10. Gail Boudreaux, PDG d'Elevance Health (États-Unis)

Pour la troisième année consécutive, Karen S. Lynch, présidente et PDG de CVS Health, se classe au premier rang mondial des entreprises du Fortune Global 500 (n° 11) dirigées par une femme. Au cours de la dernière année, CVS Health a acquis le fournisseur de soins primaires Oak Street Health et le spécialiste des soins à domicile Signify Health pour un total de 19 milliards de dollars. Ces transactions s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie, accélérée avec l'acquisition par CVS Health en 2018 de l'assureur Aetna, qui vise à transformer l'entreprise, anciennement connue comme une chaîne de pharmacies et de gestionnaire des prestations pharmaceutiques, en une force motrice dans le secteur des soins de santé.

Bon nombre des femmes de la liste de 2023 prendront la parole ou assisteront au Sommet des femmes les plus puissantes à Laguna Niguel, en Californie, du 9 au 11 octobre.

