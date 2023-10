Fortune revela as 100 mulheres mais poderosas do mundo dos negócios

Karen S. Lynch, CEO da CVS Health, lidera a 26ª lista anual pelo terceiro ano consecutivo, seguida por Julie Sweet, CEO da Accenture, e Mary Barra, CEO da GM

A classificação global das 100 líderes inclui 53 recém-chegadas à lista este ano, incluindo Mira Murati, CTO da OpenAI, Kim Kardashian, cofundadora da Skims e SKKY, e Sue Nabi, CEO da Coty, uma mulher abertamente transgênero

Os setores de finanças e tecnologia lideram o caminho com 20 mulheres de cada área, 18 do varejo e 7 de cada das áreas de saúde e energia

67 CEOs mulheres na lista MPW de 2023: mulheres que não são dos EUA e estão na lista incluem 9 do Reino Unido, 7 da Grande China, 6 da França, 4 da Austrália e 2 da Espanha, Brasil, Índia e Alemanha

A capa da edição sobre as 100 mulheres mais poderosas do mundo dos negócios da Fortune pertence a Murati, da OpenAI

NOVA YORK, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- Hoje, a Fortune anunciou a edição 2023 da lista das Mulheres Mais Poderosas do Mundo dos Negócios, apresentando líderes estabelecidas e em ascensão de todo o mundo. Agora, em seu 26º ano, a lista das Mulheres Mais Poderosas celebra 100 empresárias líderes que representam setores como finanças, tecnologia, saúde, telecomunicações, varejo e energia, entre outras.

Fortune revela as 100 mulheres mais poderosas dos negócios

A lista deste ano das Mulheres Mais Poderosas do Mundo dos Negócios é a mais abrangente já registrada: é a primeira vez que a Fortune tem uma única lista mundial em homenagem a 100 mulheres. O novo escopo global da lista e a maior escala reconhecem a natureza do trabalho das melhores executivas, abrangendo todo o planeta, bem como o número quase recorde de mulheres que estão liderando empresas na Fortune 500, as maiores dos EUA em receita, e a Fortune Global 500, as maiores empresas do mundo.

No total, a lista apresenta 67 mulheres com um título de CEO, algumas das quais apenas recentemente entraram para a alta gerência. Margherita Della Valle se tornou CEO da empresa de telecomunicações britânica Vodafone em abril. Sandy Ran Xu assumiu a titã chinesa do comércio eletrônico JD.com em maio. Vanessa Hudson assumiu o cargo de CEO da Qantas, principal transportadora da Austrália, em setembro. Todas são as primeiras mulheres a ocupar seus respectivos cargos. Outras mulheres estão causando um grande impacto no início de suas carreiras, como Mira Murati, de 34 anos, diretora de tecnologia da OpenAI, e Susan Li, CFO da Meta. Outras executivas estão liderando as startups mais valiosas do mundo, incluindo Kim Kardashian, cofundadora da Skims, a linha de shapewear avaliada em USD 4 bilhões.

Quando os CEOs deixam o cargo, as mulheres têm sido chamadas para substituí-los em maior número. A Fortune observa que, no primeiro semestre deste ano, 106 CEOs em todo o mundo deixaram seus cargos. Das substituições de CEOs, 13% eram mulheres, em comparação com 2,4% em 2018. A Fortune escreve: "O mundo dos negócios está exigindo mudanças e as mulheres líderes estão se mostrando à altura das circunstâncias".

O Top 10 das 100 Mulheres Mais Poderosas do Mundo dos Negócios de 2023 da Fortune inclui:

Karen S. Lynch , presidente e CEO da CVS Health (EUA) Julie Sweet , presidente e CEO da Accenture (EUA) Mary Barra , presidente e CEO da General Motors (EUA) Jane Fraser , CEO do Citigroup (EUA) Jessica Tan , diretora executiva e Co-CEO da Ping An (China) Carol Tomé, CEO da UPS (EUA) Emma Walmsley , CEO da GSK (Reino Unido) Ruth Porat , presidente, CIO e CFO da Alphabet e Google (EUA) Shemara Wikramanayake , diretora executiva e CEO da Macquarie (Austrália) Gail Boudreaux , presidente e CEO da Elevance Health (EUA)

Pelo terceiro ano consecutivo, Karen S. Lynch, presidente e CEO da CVS Health, conquistou o 1° lugar como a CEO feminina mais bem classificada de uma empresa da Fortune Global 500 (#11) em todo o mundo. No ano passado, a CVS Health adquiriu a Oak Street Health, fornecedora de cuidados primários, e a Signify Health, especialista em cuidados de saúde domiciliar, por um total de USD 19 bilhões. Os negócios fazem parte de uma estratégia — acelerada com a aquisição da seguradora Aetna pela CVS Health em 2018 — para transformar a empresa, antes conhecida como uma rede de drogarias e administradora de benefícios farmacêuticos, em uma força motriz no setor de saúde.

Muitas das mulheres da lista de 2023 falarão ou participarão da Most Powerful Women Summit (Cúpula das Mulheres Mais Poderosas) da Fortune em Laguna Niguel, Califórnia, de 9 a 11 de outubro.

