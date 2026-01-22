Fortune en Korn Ferry onthullen Fortunes World's Most Admired Companies™ in 2026-lijst

Apple staat voor het 19e achtereenvolgende jaar op nummer 1 van Fortunes Top 50 All-Stars-lijst op het gebied van bedrijfsreputatie

Samsung maakt de grootste sprong; PepsiCo, Novo Nordisk en Target vallen weg uit de lijst

Vrouwelijke CEO's leiden 10% van de meest bewonderde bedrijven

NEW YORK en DAVOS, Zwitserland, 22 januari 2026 /PRNewswire/ -- Voor het 19e jaar op rij leidt Apple Fortunes Lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven in 2026 (WMAC). De lijst, nu in zijn 28e jaar, werd opgesteld in samenwerking met Fortune en het wereldwijde consultingbureau Korn Ferry (NYSE: KFY).

Apple behaalde de eerste plaats op Fortunes jaarlijkse ranglijst op het gebied van bedrijfsreputatie, gebaseerd op een enquête onder meer dan drieduizend leidinggevenden, directeuren en analisten. Ook al maken Apple-waarnemers zich zorgen over het gebrek aan vooruitgang op het gebied van AI, verdient het bedrijf nog steeds topcijfers van respondenten die het slimme beheer van talent, kapitaal en toeleveringsketens net zo hoog waarderen als innovatie. AI is ongetwijfeld de belangrijkste kracht die de lijst van dit jaar vormgeeft. GPU-moloch NVIDIA landt op nummer 4, terwijl twee nieuwkomers, chipmaker Advanced Micro Devices (nr. 48) en enterprise tech platform Workday (ex aequo, nr. 49) AI mogen bedanken voor hun groeiende prominentie.

De top 5 - Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA en JPMorgan Chase - zet organisaties in de schijnwerper, waarvan er meerdere regelmatig bovenaan deze lijst staan en waarvan collega's geloven dat ze de kenmerken hebben van financiële stabiliteit, innovatie, gerespecteerd leiderschap en uitbreiding van wereldwijde zakelijke activiteiten.

Hier zijn de tien all-stars op de WMAC-lijst van Fortune en Korn Ferry:

Apple Microsoft Amazon NVIDIA JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alfabet Walmart American Express

Klik hier voor de volledige lijst. En klik hier voor een Fortune-video over de Fortunes Lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven in 2026, Fortunes jaarlijkse enquête over de reputatie van bedrijven, gehost door Executive Editor van Fortune Matt Heimer.

Een handvol bedrijven viel dit jaar uit de top 50, waaronder Target (vorig jaar nr. 27), PepsiCo (nr. 44), Novo Nordisk (nr. 46) en Adobe (nr. 50). De WMAC-lijst omvat in totaal 324 bedrijven in 22 landen, waarvan 235 in de VS, 58 in Europa en 28 in de regio Azië/Pacific.

De WMAC All-Stars-lijst is echter slechts een deel van het pakket van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven; het andere deel benadrukt ranglijsten binnen elk van de 45 sectoren. Sommige van de hoogst geplaatste bedrijven van dit jaar maakten een comeback na lange tijd uit de schijnwerpers: in de branche van huishoudelijke apparatuur en meubels stond Whirlpool voor het eerst sinds 2018 op de eerste plaats, terwijl MetLife voor het eerst sinds 2015 bovenaan prijkte in de branche van levens- en ziektekostenverzekeringen.

Andere bedrijven zijn dan weer voor het eerst winnaar in hun categorie, waaronder L'Oréal, die Procter & Gamble uit zijn zesjarige positie bovenaan de categorie van zeep en cosmetica duwde, en GE Aerospace, die het vijfjarige bewind van Lockheed Martin als nummer 1 in de ruimtevaart en defensie beëindigde.

De WMAC-lijst van dit jaar bevat 35 door vrouwen geleide bedrijven, goed voor 10% van het totaal. Dertien van deze leiders stonden ook op Fortunes Machtigste vrouwen in het bedrijfsleven-lijst van 2025, waaronder Julie Sweet van Accenture (nr. 2), Jane Fraser van Citigroup (nr. 3) en Lisa Su van Advanced Micro Devices (AMD) (nr. 4).

"Fortune is trots om de bedrijven op de lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven van dit jaar te vieren; ze hebben de lat gelegd voor echte innovatie, veerkrachtig leiderschap en wereldwijde impact", aldus Alyson Shontell, Fortunes hoofdredacteur en Chief Content Officer. "Naarmate snel vooruitstrevende technologieën zoals AI hele sectoren transformeren, onderscheiden deze organisaties zich door hun vermogen om met doel en vooruitziendheid te evolueren en consequent het pad voorwaarts te vormen voor wereldwijde bedrijven en de toekomst van hoe we werken en leiden".

De bedrijven die bovenaan de lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven staan, tonen aan dat veerkracht niet reactief is, maar ontworpen, zei Mark Royal, senior klantpartner en medewerkersbetrokkenheidsspecialist bij Korn Ferry. "Wat ze onderscheidt, is niet de prestaties in één jaar, maar hun vermogen om vertrouwen en geloofwaardigheid in de loop van de tijd te behouden. In een tijdperk van constante ontwrichting tonen deze organisaties de discipline, het aanpassingsvermogen en het leiderschap die nodig zijn om vandaag te presteren, terwijl ze zich vol vertrouwen voorbereiden op wat er komt."

"Reputatie wordt van binnenuit opgebouwd. Hoewel financiële prestaties de deur naar bewondering kunnen openen, zijn het mensen en cultuur die bedrijven daar houden," verklaarde Laura Manson-Smith, de wereldwijde leider op het vlak van organisatiestrategieconsulting bij Korn Ferry. "De meest bewonderde bedrijven ter wereld onderscheiden zich door strategie, leiderschap en cultuur op elkaar af te stemmen en omgevingen te creëren waarin talent wordt geïnvesteerd, vertrouwen wordt bevorderd en betrokken teams strategie omzetten in duurzame resultaten".

Fortune zal de leiders van verschillende bedrijven op Fortunes Lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven in 2026 en andere vooraanstaande personen bijeenroepen tijdens zijn jaarlijkse Global Leadership Dinner, dat donderdagavond enkel op uitnodiging wordt gehouden tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos. Het intieme diner zal een openingsgesprek bevatten met Scott Galloway, bestsellerauteur, bekroonde podcaster, ondernemer en professor aan de NYU Stern School of Business. De gasten zullen ook inzichten horen van Yoshua Bengio, oprichter en wetenschappelijk directeur, Mila-Quebec Artificial Intelligence Institute; Cristina Junqueira, medeoprichtster, Nubank; David McKay, CEO, Royal Bank of Canada; Sanjay Mehrotra, CEO, Micron Technology; T. V. Narendran, CEO, Tata Steel; Sander van 't Noordende, CEO, Randstad en Jane Sun, CEO Trip.com Group.

Fortunes Lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven in 2026 debuteerde in de editie van februari/maart 2026 van Fortune, waarvan deze week fysieke exemplaren werden verspreid op Fortunes evenementen tijdens het World Economic Forum in Davos. Alle verhalen uit dit nummer van het tijdschrift worden gepubliceerd op Fortune.com tegen 4 februari 2026; het tijdschrift zal beschikbaar zijn in de krantenwinkel op 17 februari. Lees meer over Fortunes aanwezigheid in Davos hier

De volledige methodologie voor Fortunes Lijst van 's Werelds Meest Bewonderde Bedrijven is hier beschikbaar.

