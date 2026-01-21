Fortune und Korn Ferry stellen die Liste der Fortune World's Most Admired Companies™ 2026 vor

Apple steht zum 19. Mal in Folge auf Platz 1 der Fortune Top 50 All-Stars-Liste für Unternehmensreputation

Samsung macht den größten Sprung; PepsiCo, Novo Nordisk und Target fallen von der Liste

Weibliche CEOs führen 10 % der am meisten bewunderten Unternehmen

NEW YORK und DAVOS, Schweiz, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Im 19. Jahr in Folge führt Apple die Liste der Fortune World's Most Admired Companies (WMAC) 2026 an. Die Liste wurde in Zusammenarbeit mit Fortune und dem globalen Beratungsunternehmen Korn Ferry (NYSE: KFY) erstellt und erscheint nun zum 28 Mal.

Fortune and Korn Ferry Reveal the Fortune World's Most Admired Companies™ 2026 List

In der jährlichen Fortune-Rangliste zur Unternehmensreputation, die auf einer Umfrage unter mehr als 3.000 Führungskräften, Direktoren und Analysten basiert, belegt Apple den ersten Platz. Apple-Beobachter ärgern sich zwar über die mangelnden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, aber das Unternehmen erhält dennoch Bestnoten von den Befragten, die das intelligente Management von Talenten, Kapital und Lieferketten ebenso hoch einschätzen wie die Innovation. Zweifellos ist KI die wichtigste Kraft, die die diesjährige Liste prägt. Der GPU-Magnat NVIDIA landet auf Platz 4, während zwei Neueinsteiger – der Chip-Hersteller Advanced Micro Devices (Platz 48) und die Enterprise-Tech-Plattform Workday (Platz 49) – ihre wachsende Bedeutung der KI zu verdanken haben.

Die WMAC Top 5 – Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA und JPMorgan Chase – hebt Unternehmen hervor, von denen sich einige regelmäßig an der Spitze dieser Liste befinden und die nach Meinung von Fachkollegen durch finanzielle Stabilität, Innovation, angesehene Führungsqualitäten und die Expansion globaler Unternehmen gekennzeichnet sind.

Die Top 10 WMAC All-Stars 2026 von Fortune und Korn Ferry:

Apple Microsoft Amazon NVIDIA JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alphabet Walmart American Express

Klicken Sie hier für die vollständige Liste. Und klicken Sie hier für ein Fortune-Video über die Liste der Fortune World's Most Admired Companies 2026, die jährliche Umfrage von Fortune zur Unternehmensreputation, moderiert von Fortune Executive Editor Matt Heimer.

Eine Handvoll Unternehmen ist dieses Jahr aus den Top 50 herausgefallen, darunter Target (Platz 27 im letzten Jahr), PepsiCo (Platz 44), Novo Nordisk (Platz 46) und Adobe (Platz 50). Die WMAC-Liste umfasst insgesamt 324 Unternehmen aus 22 Ländern, davon 235 aus den USA, 58 aus Europa und 28 aus der Region Asien/Pazifik.

Die WMAC-All-Stars-Liste ist jedoch nur ein Teil des Pakets „World's Most Admired Companies"; der andere Teil beleuchtet die Rankings innerhalb von 45 einzelnen Branchen. Einige der in diesem Jahr am höchsten bewerteten Unternehmen feierten nach langen Phasen außerhalb des Rampenlichts ein Comeback: Bei den Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen belegte Whirlpool zum ersten Mal seit 2018 den ersten Platz, während MetLife zum ersten Mal seit 2015 die Lebens- und Krankenversicherungen anführte.

Andere sind zum ersten Mal Gewinner in ihren Kategorien, darunter L'Oréal, das Procter & Gamble nach sechs Jahren an der Spitze der Kategorie Seifen und Kosmetika verdrängt hat, und GE Aerospace, das die fünfjährige Herrschaft von Lockheed Martin als Nr. 1 in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung beendet hat.

Auf der diesjährigen WMAC-Liste stehen 35 von Frauen geführte Unternehmen, das sind 10 % der Gesamtzahl. Dreizehn dieser Führungspersönlichkeiten standen auch auf der Fortune-Liste Most Powerful Women in Business 2025, darunter Julie Sweet von Accenture (Platz 2), Jane Fraser von Citigroup (Platz 3) und Lisa Su von Advanced Micro Devices (AMD) (Platz 4).

„Fortune ist stolz darauf, die Unternehmen auf der diesjährigen World's Most Admired Companies-Liste zu feiern; sie haben die Messlatte für echte Innovation, widerstandsfähige Führung und globalen Einfluss gesetzt", sagte Alyson Shontell, Editor in Chief und Chief Content Officer von Fortune. „In einer Zeit, in der rasant fortschreitende Technologien wie KI ganze Branchen verändern, zeichnen sich diese Unternehmen durch ihre Fähigkeit aus, sich zielgerichtet und vorausschauend weiterzuentwickeln und so den Weg für die Zukunft der globalen Wirtschaft und die Zukunft unserer Arbeits- und Führungsweise konsequent zu gestalten."

„Die Unternehmen an der Spitze der World's Most Admired Companies-Liste zeigen, dass Resilienz nicht reaktiv ist – sie ist geplant", sagte Mark Royal, ein Senior Client Partner von Korn Ferry und Spezialist für Mitarbeiterengagement. „Was sie auszeichnet, ist nicht die Leistung in einem einzigen Jahr, sondern ihre Fähigkeit, Vertrauen und Glaubwürdigkeit über einen längeren Zeitraum zu erhalten. In einer Zeit ständiger Umwälzungen demonstrieren diese Unternehmen die Disziplin, Anpassungsfähigkeit und Führungsstärke, die erforderlich sind, um heutzutage Leistung zu erbringen und sich gleichzeitig zuversichtlich auf das vorzubereiten, was als nächstes kommt."

„Reputation wird von innen nach außen aufgebaut. Während die finanzielle Leistung die Tür zur Bewunderung öffnen kann, sind es die Menschen und die Kultur, die die Unternehmen dort halten", sagte Laura Manson-Smith, Korn Ferrys globale Leiterin des Bereichs Organization Strategy Consulting. „Die World's Most Admired Companies zeichnen sich dadurch aus, dass sie Strategie, Führung und Kultur aufeinander abstimmen und so ein Umfeld schaffen, in dem in Talente investiert wird, Vertrauen gefördert wird und engagierte Teams ihre Strategie in nachhaltige Ergebnisse umsetzen."

Fortune wird am Donnerstagabend im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos Führungskräfte verschiedener Unternehmen, die auf der Liste der Fortune World's Most Admired Companies 2026 aufgeführt sind, und andere bekannte Persönlichkeiten zu seinem jährlichen Global Leadership Dinner einladen. Das intime Abendessen wird mit einem Eröffnungsgespräch mit Scott Galloway, Bestsellerautor, preisgekrönter Podcaster, Unternehmer und Professor an der NYU Stern School of Business, eröffnet. Die Gäste werden auch Einblicke von Yoshua Bengio, Gründer und wissenschaftlicher Direktor, Mila-Quebec Artificial Intelligence Institute; Cristina Junqueira, Mitgründerin, Nubank; David McKay, CEO, Royal Bank of Canada; Sanjay Mehrotra, CEO, Micron Technology; T. V. Narendran, CEO, Tata Steel; Sander van 't Noordende, CEO, Randstad; und Jane Sun, CEO Trip.com Group hören.

Die Liste der Fortune World's Most Admired Companies 2026 wurde erstmals in der Februar/März-Ausgabe 2026 von Fortune veröffentlicht. Physische Exemplare wurden diese Woche bei den Fortune-Veranstaltungen während des Weltwirtschaftsforums in Davos verteilt. Alle Beiträge dieser Ausgabe werden bis zum 4. Februar 2026 auf Fortune.com veröffentlicht; das Magazin wird am 17. Februar an den Kiosken erhältlich sein. Erfahren Sie hier mehr über die Präsenz von Fortune in Davos.

Die vollständige Methodik für die Fortune World's Most Admired Companies 2026-Liste ist hier verfügbar.

Informationen zu Korn Ferry

Korn Ferry ist eine globale Unternehmensberatung, die Spitzenleistungen ermöglicht. Wir erschließen das Potenzial Ihrer Mitarbeiter und setzen den Wandel in Ihrem Unternehmen in Gang. Wir synchronisieren Strategie, Abläufe und Talente, um die Leistung zu steigern, das Wachstum anzukurbeln und ein Vermächtnis des Wandels zu inspirieren. Aus diesem Grund wenden sich die zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt aus allen wichtigen Branchen an uns – aus einem gemeinsamen Engagement für nachhaltige Wirkung und dem kühnen Ziel, mehr zu sein (Be More Than).

Informationen zu Fortune:

Fortune ist ein globales, plattformübergreifendes Medienunternehmen, aufgebaut auf einer Tradition vertrauenswürdiger, preisgekrönter Berichterstattung und Informationen für diejenigen, die die Geschäftswelt verbessern wollen. Fortune ist ein unabhängiges Unternehmen und berichtet über die größten Unternehmen der Welt und ihre Führungskräfte sowie über eine neue Generation von Innovatoren, die die Wirtschaft vorantreiben. In digitaler und gedruckter Form misst Fortune die Leistung von Unternehmen anhand strenger Benchmarks und nimmt Unternehmen in Regionen auf der ganzen Welt in die Pflicht. Zu den bekanntesten Rankings gehören Fortune 500, Fortune Global 500 , Most Powerful Women und World's Most Admired Companies . Fortune baut Weltklasse-Communities auf, indem es Branchenvordenker zu exklusiven Gipfeltreffen und Konferenzen zusammenbringt, darunter das Fortune Global Forum, Brainstorm Tech, und Fortune Most Powerful Women . Weitere Informationen finden Sie unter fortune.com .

