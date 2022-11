Différents chefs de file internationaux et universitaires partagent leurs points de vue sur les prochaines étapes

HONG KONG, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum international de communication : Vers un monde plus juste et plus sûr », organisé conjointement par Friday Culture Limited et la Hong Kong Coalition, s'est tenu le 2 novembre. Le Forum a été présidé par M. John KC LEE, administrateur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong; madame LU Xinning, directrice adjointe, Bureau de liaison du Gouvernement populaire central à Hong Kong; M. Yang Yirui, commissaire adjoint du Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine à Hong Kong; madame Regina IP, responsable des membres non officiels du conseil exécutif de la RAS de Hong Kong; M. Herman HU, président, Friday Culture Limited; M. Kennedy WONG, vice-secrétaire général, Hong Kong Coalition et M. Patrick Tsang, directeur général, Chow Tai Fook Enterprises Limited.

M. Herman Hu a mentionné, dans son discours de bienvenue, qu'« Aujourd'hui, de nombreuses voix essaient de raconter une histoire plus large, plus profonde et plus juste de ce qui se passe dans notre ville et notre pays. Quand nous réfléchissons ensemble, nous pouvons résoudre les problèmes. »

Le forum comprenait deux tables rondes, la première ayant pour thème « Atteindre l'équité dans un monde polarisé ». M. Patrick TSANG a animé le panel avec un certain nombre d'invités distingués, dont madame Regina IP; M. Amr Wafik Mohamed ELHENAWY, consul général du consulat général d'Égypte à Hong Kong, Chine; M. Chandran NAIR, fondateur du Global Institute for Tomorrow et M. Nick CHAN, directeur du centre régional d'arbitrage de l'AALCO à Hong Kong.

Le deuxième groupe de spécialistes a discuté de « la sécurité, du point de vue individuel au point de vue mondial ». La discussion, qui était animée par le professeur Witman HUNG, membre du conseil mondial, World Summit Awards, a permis aux spécialistes suivants d'exprimer leurs points de vue : CHEUNG Kwok Kwan, secrétaire adjoint pour la justice; madame YANG Meng Yang, directrice générale du département de la gestion des capitaux de la CICC. China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited; M. William YU, directeur général, World Green Organisation et madame Laurie PEARCEY, ancienne directrice générale du China-Australia Business Council.

