Forum Mondial Convergences - La finance à impact social : levier d'une transition juste et inclusive

PARIS, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum Mondial Convergences revient pour sa 16ème édition le 17 septembre 2024 au CENTQUATRE-PARIS. Parmi les temps forts de l'événement, une table ronde rassemblera plusieurs experts pour discuter du thème crucial : La finance à impact social, levier d'une transition juste et inclusive.

Table ronde : La finance à impact social

La session, qui se tiendra de 10h00 à 11h20, abordera plusieurs questions centrales pour l'avenir de la finance à impact, notamment :

Comment intégrer les risques sociopolitiques en inclusion financière ?

ESS et financement en France : pourquoi est-il si difficile de trouver des fonds ?

Comment s'assurer que la performance sociale soit au cœur de toute activité de financement ?

Informer et engager les investisseurs à impact dans les secteurs clés

Cette table ronde réunira des personnalités clés du secteur de la finance à impact et de l'économie sociale et solidaire (ESS) pour partager leurs expériences et initiatives.

Accélérateur ESS d'HEC et de la Région Île de France – Daniel Spitezki

– Daniel Spitezki Fondation Grameen Crédit Agricole – Edouard Sers

Ring Capital – Nicolas Celier

BNP Paribas – Maha Keramane

Tameo – Ramkumar Narayanan

Strateggyz / Green Finance – Bruno Boggiani

