Lancement officiel du Prix Green 2025 : l'appel à candidatures est ouvert !

PARIS, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Prix Green 2025 ouvre officiellement son appel à candidatures. Organisé par Green Finance et porté par une sélection d'experts reconnus, ce concours ambitionne de valoriser les projets les plus innovants et inspirants dans la transition écologique et financière.

« Je suis sincèrement étonné et honoré par la richesse de notre jury. C'est rare de réunir autant de personnalités indépendantes, exigeantes, mais profondément sincères dans leur engagement. Ce sont pour moi de véritables pointures, et leur seule présence donne à ce prix une légitimité exceptionnelle. » nous exprime Bruno Boggiani, CEO de Strateggyz – Green Finance

Un jury d'exception pour un enjeu commun : accélérer la finance durable

Le jury du Prix Green 2025 incarne une diversité de profils et une complémentarité rare entre chercheurs, praticiens de terrain, institutionnels et innovateurs du climat :

Un grand merci à nos membres du Jury : Christian Carrega ; Alexandre Gautier ; Rodrigo Martínez ; Philippe Sebag ; Anne-Catherine Husson-Traore ; François Gemenne ; Olivier Mathiot ; Nicolas Imbert ; Jean-Baptiste Sicard

 4 grandes thématiques au cœur de la transformation

Les dossiers seront analysés à travers quatre axes stratégiques, reflétant les grands enjeux de la transition financière :

  • Investissement à impact & ESG
  • Finance carbone et compensation
  • Finance inclusive, sociale et transparente
  • Data & technologie responsable

Cinq catégories de candidats éligibles

Le concours est ouvert à toute organisation ou acteur porteur de projets à impact dans la sphère économique, sociale ou territoriale :

  • Fondations et associations
  • Start-ups et ETI
  • Institutionnels
  • Grandes entreprises
  • Acteurs territoriaux et experts

Candidatez avant fin octobre

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2025. L'évaluation des projets se fera en novembre et les lauréats seront dévoilés lors d'un événement de prestige en décembre.

Tous les détails et candidatures ici :
https://green-finance.fr/lancement-officiel-du-prix-green-finance-2025/

Contact :
[email protected]
Tel : 01 40 20 13 13

