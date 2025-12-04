Prix Green 2025 - Les Lauréats Officiels

PARIS, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Prix Green 2025 dévoile aujourd'hui ses lauréats, sélectionnés parmi des projets d'exception alliant innovation, impact social, performance environnementale et vision stratégique. Cette année, plusieurs initiatives ont brillé à un point tel qu'elles se sont imposées à la fois dans leur catégorie et dans leur thématique, témoignant de la profondeur, de la cohérence et de la beauté de leur mission.

Les Lauréats par Catégorie

Institutionnels – AG2R LA MONDIALE • Soliko

Soliko offre une réponse concrète aux personnes exclues du logement privé ou social classique en raison de barrières sanitaires, administratives ou économiques.

Avec 427 logements très sociaux, le programme redonne un accès réel à la ville, aux services et à la dignité.

AG2R LA MONDIALE prouve ainsi qu'un investisseur institutionnel peut devenir un acteur majeur du droit au logement pour tous.

Acteurs territoriaux & Experts – RDIUP • ECOOP

ECOOP est une plateforme intelligente et inclusive qui crée et gère des communautés d'énergie renouvelable.

Elle optimise la production locale grâce au numérique et à des modèles participatifs, tout en renforçant l'autonomie énergétique des territoires.

RDIUP démontre qu'une gestion collective, durable et digitale de l'énergie peut devenir un levier puissant de transition.

Fondations & Associations – Énergie Partagée • Offres de financement innovantes

Énergie Partagée Investissement est un pionnier du financement citoyen des projets d'énergies renouvelables.

En levant de l'épargne directement auprès des citoyens, le fonds renforce le modèle des projets locaux financés en fonds propres.

Le développement de nouvelles solutions de financement ouvre la voie à encore plus de projets citoyens et accessibles.

Startups & ETI – EDHEC Venture • Scientific Climate Ratings

Scientific Climate Ratings analyse la matérialité financière des risques climatiques sur plus de 6 000 infrastructures à l'aide de modèles propriétaires et données géospatiales.

L'approche intègre risques physiques et de transition dans les valorisations à horizon 2035 et 2050.

L'ambition se poursuit : dès 2026, l'analyse sera étendue à plus de 5 000 entreprises cotées.

Les Lauréats par Thématique

Data & Technologie Responsable – EDHEC Venture • Scientific Climate Ratings

Une preuve supplémentaire de la solidité scientifique, de la rigueur académique et de la portée internationale du projet.

Finance Carbone & Compensation – Finance Watch • Risque Climatique

Finance Watch propose une approche "par le risque" pour relever préventivement les exigences en fonds propres face aux risques climatiques.

Une telle démarche permettrait de surmonter la "tragédie des horizons" et de relégitimer la finance durable.

Le projet invite le secteur à considérer le risque climatique non comme une externalité, mais comme une réalité financière immédiate.

Finance Inclusive, Sociale & Transparence – AG2R LA MONDIALE • Soliko

Soliko signe ici un doublé remarquable, récompensant à la fois son impact social direct et la robustesse de son modèle.

Investissement à Impact & ESG – Énergie Partagée • Offres de financement innovantes

Un second prix pour Énergie Partagée, illustrant la pertinence du financement citoyen comme vecteur d'investissement à impact.

Des projets qui se distinguent par leur cohérence

Il est rare que des initiatives s'imposent simultanément par catégorie et par thématique.

Le doublé de Soliko (AG2R LA MONDIALE) et des offres de financement innovantes d'Énergie Partagée, tout comme celui de Scientific Climate Ratings (EDHEC Venture), montre à quel point leur contribution à la transition est belle, puissante et enthousiasmante.

Remerciements au Jury

Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble du jury pour son engagement exemplaire :



Alexandre Gautier (Banque de France), Rodrigo Martínez (World Bank), Philippe Sebag (Préfon), Christian Carrega (Préfon), Anne-Catherine Husson-Traoré, Olivier Mathiot (2050), Nicolas Imbert, Jean-Baptiste Sicard (Ledgity), ainsi que Bruno Boggiani (Strateggyz & Green Finance).

Merci pour votre objectivité, votre intégrité, votre rigueur et la qualité de vos délibérations.

Grâce à vous, le Prix Green 2025 peut célébrer des projets réellement porteurs de sens, d'impact et d'avenir.

Contact Presse :

Green Finance

[email protected]

01 40 20 13 13