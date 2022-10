FOSSI anuncia un hito importante de apoyo con 550 becas

La iniciativa nacional ya ha logrado más de la mitad del ambicioso objetivo de apoyar a 1,000 estudiantes

ORLANDO, Florida, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Representantes de Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI) anunciaron hoy que el programa ya ha logrado más de la mitad de su ambicioso objetivo de apoyar a 1,000 becarios hasta 2025. El anuncio se hizo durante la primera HBCU Week en Disney World, organizada por el socio fundador de FOSSI, HBCU Week Foundation. Hasta la fecha, el programa ha recaudado fondos para 550 becas con una inversión que se acerca a los $30 millones, lo que ayuda a desarrollar una nueva generación más inclusiva de talentos en los campos STEM.

A través de alianzas con fabricantes de productos químicos y partes interesadas afiliadas, FOSSI otorga becas de $40,000 a estudiantes de pregrados con preferencia por los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU). El programa también ofrece desarrollo en liderazgo, mentorías y oportunidades de pasantías, así como un emparejamiento uno a uno con alguno de los 60 patrocinadores que están comprometidos a ayudar a los becarios a lograr sus objetivos.

Mark Vergnano, presidente de FOSSI y exdirector ejecutivo de The Chemours Company, señaló la naturaleza histórica del programa: "Nunca antes se reunió nuestra industria para generar un impacto tan significativo y relevante en la vida de los estudiantes históricamente subrepresentados. Esto simplemente no habría sido posible sin el apoyo de nuestros Patrocinadores Corporativos. Estamos increíblemente orgullosos de este logro y esperamos desarrollar y hacer crecer a FOSSI en alianza continua con HBCU Week Foundation".

A fin de ayudar a que se cumpla este importante hito, más de 20 organizaciones se sumaron para apoyar a las futuras cohortes de FOSSI, lo que proporciona una sólida base para la Iniciativa y sus estudiantes en el futuro. Estas son algunas de las organizaciones:

A C& S, Incorporated

The American Chemistry Council

AdvanSix

BASF Corporation

Bayer

Cabot Corporation

Celanese

The Chemours Company LLC

Chevron

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Dow

DuPont

Eastman

Kraton Corporation

Merck & Co., Inc.

PPG Industries, Inc.

SABIC

Sasol ( USA ) Corporation

) Corporation The Shepherd Chemical Company

Trinseo

Solvay America, Inc.

W.R. Grace & Co.

Ashley Christopher, fundadora y directora ejecutiva de HBCU Week Foundation, habló acerca del valor que FOSSI aporta en la orientación de los estudiantes a seguir los campos STEM en diferentes HBCU de todo el condado. "FOSSI ha creado un modelo de alianzas que les permiten a los estudiantes perseguir su sueño de asistir a una HBCU con menos carga financiera. Lo que es más importante, ofrecer capacitación y apoyo por medio de mentores de los Patrocinadores Corporativos también ayuda a aumentar el número de estudiantes que se gradúan de las HBCU".

Para conocer más acerca de la beca, visite www.FutureOfSTEMScholars.org. Las postulaciones se pueden enviar a www.FutureOfSTEMScholars.org/apply. La fecha límite para postularse es el 31 de enero.

Acerca de Future of STEM Scholars Initiative

Future of STEM Scholars Initiative fue fundada en 2020 por American Chemistry Council, American Institute of Chemical Engineers (AIChE), The Chemours Company y HBCU Week Foundation. FOSSI es un programa nacional para toda la industria química que ofrece becas a estudiantes de pregrados relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU), que ayuda a superar obstáculos financieros para grupos históricamente subrepresentados. Patrocinada por fabricantes de productos químicos y otras partes interesadas de la industria, la FOSSI ofrece becas de $10,000 por año durante cuatro años y conecta a esos estudiantes con oportunidades de desarrollo de liderazgo, tutoría y pasantías en las empresas participantes. Conozca más en FutureofSTEMscholars.org.

FUENTE The Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI)

SOURCE The Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI)