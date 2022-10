FOSSI（STEM 學者未來計劃）宣佈支援 550 項獎學金的重大里程碑

國家倡議支援 1,000 名學生的宏偉目標已達成逾半

佛羅里達州奧蘭多2022年10月9日 /美通社/ -- Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI)(STEM 學者未來計劃)的代表今天宣佈,該計劃已就到 2025 年支援 1,000 名學者的宏偉目標已達成逾半。該公告是在迪士尼樂園舉辦的首屆《傳統黑人大學週》(HBCU Week) 期間宣佈。該活動由 FOSSI 創始合作夥伴 HBCU Week Foundation(傳統黑人大學週基金會)主辦。迄今已籌集 550 項獎學金的資金,投資接近 3,000 萬美元,幫助培育共融新一代的理工科 (STEM) 人才。

透過與化學製造商和關聯利益相關者的合作,FOSSI 向在傳統黑人大學修讀首選科學、科技、工程和數學 (STEM) 學位學生提供 40,000 美元的獎學金。該計劃還提供領導力發展、指導和實習機會,並與致力將學者與 60 個贊助商進行一對一配對,以幫助他們實現目標。

FOSSI 主席及 The Chemours Company 前行政總裁 Mark Vergnano 注意到該計劃的歷史性質,其表示:「我們的行業從未一起對歷史上代表性不足學生的生活產生如此重大、有意義的影響。如果沒有企業贊助商的支援,這根本不可能實現。我們為這成就感到無比自豪,並期待與 HBCU Week Foundation 繼續合作,建立和發展 FOSSI。」

為了幫助實現這重要里程碑,20 多個組織簽約支援未來的 FOSSI 課程,為 FOSSI 及其學生的未來奠定堅實基礎。相關組織名單:

A C& S, Incorporated

The American Chemistry Council

AdvanSix

BASF Corporation

Bayer

Cabot Corporation

Celanese

The Chemours Company LLC

Chevron

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Dow

DuPont

Eastman

Kraton Corporation

Merck & Co., Inc.

PPG Industries, Inc.

SABIC

Sasol ( USA ) Corporation

) Corporation The Shepherd Chemical Company

Trinseo

Solvay America, Inc.

W.R. Grace & Co.

HBCU Week Foundation 創辦人兼行政總裁 Ashley Christopher 談到 FOSSI 在推動學生在全縣的傳統黑人大學攻讀理工科方面帶來的價值。「FOSSI 創造一種夥伴關係模式,減少學生的經濟負擔,讓他們實現入讀傳統黑人大學的夢想。重要的是,透過提供企業贊助商導師的培訓和支援,其還可以幫助增加傳統黑人大學畢業學的人數。」

如欲了解更多關於奬學金的資訊,請瀏覽 www.FutureOfSTEMScholars.org。請在 www.FutureOfSTEMScholars.org/apply 申請。申請截止日期為 1 月 31 日。

關於 Future of STEM Scholars Initiative

Future of STEM Scholars Initiative(STEM 學者未來計劃)由美國化學理事會、美國化學工程師學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation(HBCU 週基金會)於 2020 年成立。FOSSI 是一項全國化學行業計劃,向在傳統黑人大學 (HBCU) 攻讀相關科學、科技、工程和數學 (STEM) 的學生提供獎學金,以助消除歷來代表性不足群體的財務障礙。在化學製造商和相關行業利益相關者的贊助下,FOSSI 每年為獎學金得主在四年間每年提供 10,000 美元,並將這些學生與參與公司的領導力發展、指導和實習機會聯繫起來。詳情請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org。

