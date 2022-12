FOSSiBOT annonce la sortie de la centrale électrique F2400 version UE

SHENZHEN, Chine, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- FOSSiBOT a annoncé que le générateur solaire F2400 version UE peut désormais être commandé en Europe. Le Fossibot F2400 se caractérise par une grande capacité de 2048 Wh, une puissance élevée de 2400 W et une charge ultra rapide en 1,5 heure. Il peut être utilisé comme un onduleur mais également en combinaison avec des cellules solaires. À l'occasion de ce premier lancement, la version européenne du Fossibot F2400 est disponible sur le site officiel de Fossibot et sur Amazon à prix réduit, du 20 au 31 décembre.

Fossibot F2400 EU version release

La version européenne présente le même design et les mêmes caractéristiques que la version américaine/japonaise, à l'exception de la tension et des ports de la prise secteur. La tension de la version européenne est de 220 V-240 V, ce qui est communément utilisé en Europe. Les ports de charge et de sortie en CA sont des fiches européennes adaptées à la plupart des appareils européens. Contrairement à la version US/JP, la version EU du F2400 est équipée de 3 prises CA d'une puissance nominale de 2400 W.

Le système sera livré à partir de l'entrepôt européen, ce qui permettra aux utilisateurs de le recevoir plus rapidement et sans risque concernant les douanes. Pour le premier lancement de la version EU, FOSSiBOT offre un prix réduit de 1699 €, tandis que le prix original est de 1899 €. Ce prix est très attractif par rapport aux produits similaires sur le marché. La version européenne est déjà en stock, donc les acheteurs n'auront pas à attendre trop longtemps avant de recevoir leur colis. Le Fossibot F2400 est garanti 24 mois, mais pendant la période de lancement, les utilisateurs qui achètent sur le site officiel bénéficieront d'une extension de garantie de 24 mois, soit 48 mois au total.

Caractéristiques principales du Fossibot F2400(EU) :

Grande capacité de 2 048 Wh, permettant d'alimenter tous les appareils imaginables pour une utilisation d'urgence à l'extérieur et à la maison

13 prises au total, 3* sorties CA de 2 400 W (4 600 W de surtension), 4* ports USB-C, 2 ports USB-A, 2*DC5521, 1*allume-cigare, 1*XT60

Technologie bidirectionnelle, recharge complète en 2 H par une charge en CA de 1100 W

5 vitesses d'ajustement de la puissance d'entrée, 300 W (7H), 500 W (4H30mins), 700 W (3H20mins), 900 W (2H40mins), 1100 W (2H)

Onduleur pris en charge

Batterie LiFePO4 avec plus de 3 500 cycles de vie, puissance supérieure à 10 ans

Résistant à l'eau et à la poussière

4 façons de recharger :

1100 W CA : 2 Heures ;

Panneau solaire : 4 heures avec 500 W max ;

Voiture : 17 heures en 12 V ;

1100 W en CA + 500 W Solaire : 1,5 heures

Dimensions et poids :38,6 x 28,4 x 32,1 cm, 22 KG

Prix : 1899 €

Prix lors du premier lancement : 1699 €

Période : Du 20 au 31 décembre

Fossibot F2400 EU : https://www.fossibot.com/products/fossibot-f2400-eu?variant=39726760591432

F2400 AMZ DE : http://www.amazon.de/dp/B0BN3YWQRF

F2400 AMZ FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BN1YR9P3

F2400 AMZ IT : https://www.amazon.it/dp/B0BN1YR9P3

F2400 AMZ ES : https://www.amazon.es/dp/B0BN1YR9P3

F2400 version US au détail : 1699 $

Promotion de Noël : 1499 $

Période : Du 20 au 31 décembre

Lien : https://www.fossibot.com/products/fossibot-f2400?variant=39703288053832

AMZ US : https://www.amazon.com/gp/product/B0BHZ1CRCD?th=1

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1972018/Fossibot_EU.jpg

SOURCE Fossibot