FOTON oferece o 11 milionésimo veículo, liderando o mercado global com novas energias e tecnologia inteligente

PEQUIM, 14 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- De 11 a 14 de abril, foi realizada a Foton Global Partners Conference 2023, com o tema "TOGETHER WIN FUTURE", em Pequim, China. Mais de 110 distribuidores principais de 23 países participaram do evento. Na conferência principal do dia 13, a FOTON realizou a cerimônia de entrega do 11 milionésimo veículo global.

Na verdade, a FOTON ultrapassou 10 milhões de vendas globais em 2021, tornando-se a primeira a alcançar essa marca no mais curto tempo, apenas 25 anos. Nos últimos dois anos, em meio a uma desaceleração econômica global, a estratégia de linha dupla da FOTON "ICE+BEV começou a mostrar resultados.

A reserva de novas tecnologias energéticas da FOTON está impulsionando o aprimoramento de toda a sua linha de produtos, conforme demonstrado pelo lançamento de seu novo produto. O sistema de energia da TUNLAND V inclui sistemas elétricos híbridos, elétricos e de longo alcance, com uma estrutura de chassi que adota um wishbone duplo frontal e um chassi traseiro de alto desempenho multilink, o TUNLAND V pode atender às demandas de off-road forte, alto carregamento de carga, inteligência e conforto em um nível de carro de luxo.

Em relação aos veículos movidos a combustível, por uma vantagem competitiva da cadeia de energia central "SuperPowerTrain", com a Foton Cummins, a Foton ZF e os principais fornecedores globais de componentes, a FOTON alcançou uma superação e liderança geral no Sudeste Asiático e na América Latina. Na Colômbia, a FOTON ficou em segundo lugar no mercado de caminhões por 3 anos consecutivos e tem a maior participação de mercado para produtos AMT pesados, enquanto nas Filipinas, a FOTON tem o modelo de caminhão leve de 7,5 toneladas mais vendido por três anos consecutivos.

Em termos de novas energias, a FOTON é a primeira empresa a comercializar células de combustível a hidrogênio e produtos elétricos desde 2003. Trabalhou com sucesso nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2022. Agora, os novos produtos de energia FOTON foram aprovados na certificação EU WVTA e estão entrando totalmente na Itália, Polônia, Espanha e outros países europeus.

Em 2022, a FOTON havia entregue mais de 1.400 ônibus elétricos na América Latina, tornando-se a marca com a maior participação de mercado de e-ônibus da região. Em mercados como Malta, México, Austrália, Nova Zelândia, Índia e Egito, a FOTON também alcançou operações comerciais.

O sistema IOV da FOTON no exterior foi lançado oficialmente, fornecendo funções de gerenciamento de frota, serviços de localização, análise de consumo de combustível, análise tri elétrica e gerenciamento de TCO para ambos os novos produtos de energia de combustível. O sistema será aplicado pela primeira vez em Cingapura, Chile, Austrália e Nova Zelândia. Com mais de 2,26 milhões de veículos conectados, a FOTON capacitará o valor comercial dos usuários globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054204/FOTON_delivers_the_11_millionth_vehicle.jpg

FONTE Foton International

