Four Seasons Hotel Philadelphia ernennt Charles Lasvigne zum Hotel Manager

PHILADELPHIA, 16. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Charles Lasvigne bringt eine Leidenschaft für Service mit einem umfangreichen Lebensmittel- und Getränkehintergrund in seine neue Rolle als Hotelmanager im Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center ein. Er leitete zuvor als Food and Beverage Director die Lebensmittel- und Getränkeabteilung des Hotels. Als Fan der 76ers aufgewachsen, hatte Lasvigne Philadelphia schon immer im Visier und er kam 2017 als Teil des Pre-Opening-Teams zum Four Seasons Hotel Philadelphia. Während seiner Zeit als Food and Beverage Director hat Lasvigne ein unglaubliches Team zusammengestellt, mit dem er das Jean-Georges Philadelphia, Vernick Fish, JG Sky High und die Vernick Coffee Bar eröffnet hat und eine Kultur der Zusammenarbeit und eine gemeinsame Vision von Exzellenz entwickelte.