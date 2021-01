Le Four Seasons Hotel Philadelphia nomme Charles Lasvigne au poste de directeur de l'hôtel

PHILADELPHIE, 16 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Charles Lasvigne apporte une passion pour le service et une vaste expérience dans le domaine de la nourriture et des boissons à son nouveau rôle de directeur de l'hôtel Four Seasons de Philadelphie au Comcast Center, notamment en ayant précédemment dirigé la division de la nourriture et des boissons de l'hôtel en tant que directeur de la nourriture et des boissons. Fan des 76ers, Lasvigne a toujours eu des vues sur Philadelphie et a rejoint le Four Seasons Hotel Philadelphie en 2017 dans l'équipe de pré-ouverture. Pendant son mandat de directeur de la restauration, M. Lasvigne a réuni une équipe incroyable pour ouvrir Jean-Georges Philadelphia, Vernick Fish, JG Sky High et Vernick Coffee Bar tout en créant une culture de collaboration partageant une vision d'excellence.