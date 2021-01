Four Seasons Hotel Philadelphia nombra a Charles Lasvigne director del Hotel

"Ser reconocido por Forbes Travel Guide como el primer y único hotel de cinco estrellas de Filadelfia ha sido un momento clave en mi carrera. Este galardón es uno que no sólo eleva el Hotel, sino también la Ciudad de Filadelfia en su conjunto", dijo Lasvigne. "Estoy orgulloso de servir al Hotel en calidad de Director del Hotel, y trabajar con la comunidad local para establecer aún más la ciudad en el escenario internacional."

Lasvigne se graduó de la Escuela de Hostelería de Estrasburgo. Veterano durante 18 años de Four Seasons, ha viajado por todo el mundo con la compañía, así como ha creado una historia de amor de Four Seasons con su esposa Verena Lasvigne-Fox, a quien conoció mientras trabajaban juntos en Four Seasons Hotel George V, París. Junto con sus dos hijos, han completado tareas en París, Marruecos y las Islas Seychelles.

Un ávido amante de la música que toca la guitarra, Lasvigne ama las motocicletas grandes y encuentra paz en la cocina. Puede seguir sus creaciones en Instagram en @charleslasvigne.

