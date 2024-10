Fourier dévoile le robot humanoïde de prochaine génération GR-2

Le GR-2 s'appuie sur le succès de son prédécesseur, le GR-1, premier robot humanoïde produit en série au monde. Mesurant 175 cm et pesant 63 kg, le GR-2 offre 53 degrés de liberté et une capacité de charge de 3 kg sur un seul bras, ce qui lui permet de s'attaquer à des tâches plus complexes.

Le nouveau robot est doté d'une batterie amovible dont la capacité a été doublée, ce qui prolonge l'autonomie d'une heure. Cette amélioration renforce la capacité d'adaptation du GR-2 et lui permet de relever un plus grand nombre de défis, tels que la marche sur de longues distances.

Percées techniques pour les développeurs

Le GR-2 est doté d'un câblage intégré pour la transmission de l'alimentation et de la communication, ce qui permet de dissimuler les fils et d'obtenir un emballage plus compact. L'agencement efficace optimise l'espace pour une modularisation plus facile et une plus grande adaptabilité pour une personnalisation orientée vers l'application.

Pour simplifier le système de contrôle et réduire la maintenance, Fourier a repensé la configuration des articulations du GR-2, passant d'une structure parallèle à une structure en série. Il améliore le débogage, réduit les coûts de fabrication et renforce la capacité du robot à apprendre rapidement et à passer de la simulation de l'IA aux applications du monde réel.

Mains dextres à 12 degrés de liberté : La précision en mouvement

Le GR-2 présente des mains dextres 12-DoF, soit une dextérité deux fois supérieure à celle des modèles précédents. Conçues pour refléter la flexibilité de la physiologie humaine, ces mains s'adaptent parfaitement aux tâches complexes avec une plus grande précision.

Équipé de six capteurs tactiles de type réseau, le GR-2 peut détecter la force, identifier les formes et les matériaux des objets et ajuster sa prise en temps réel pour une manipulation optimale dans des environnements dynamiques.

Prenant en charge plusieurs modes d'apprentissage des membres supérieurs (télécommande VR, programmation en amont et commande directe), le GR-2 peut enregistrer un ensemble complet de données opérationnelles, depuis les trajectoires de mouvement jusqu'aux réponses tactiles. La solide collecte de données devrait permettre de combler le fossé entre les modèles virtuels et les applications réelles, repoussant ainsi les limites de la formation et du déploiement des robots.

FSA 2.0 : La puissance de la mobilité dynamique

Fourier innove dans le domaine de la robotique humanoïde en intégrant des mouvements semblables à ceux de l'homme dans la conception du GR-2. Pour optimiser son mouvement, la société a développé sept actionneurs FSA distincts pour le GR-2, chacun étant conçu pour répondre aux exigences de couple spécifiques de chaque articulation.

Avec des couples de pointe dépassant 380 N.m, FSA 2.0 renforce l'agilité et les capacités dynamiques du GR-2. Le système à double encodeur double la précision du contrôle, assurant des mouvements précis même dans les environnements à haute pression. Conçu pour la rapidité et la précision, FSA 2.0 permet au GR-2 d'accomplir des tâches complexes avec une plus grande flexibilité.

Des outils optimisés pour un développement innovant

Fourier donne la priorité à l'expérience du développeur. L'entreprise a optimisé la plateforme de développement du GR-2 en introduisant un nouveau kit de développement logiciel compatible avec les langages de programmation courants tels que ROS. Les développeurs peuvent accéder facilement à une suite robuste de modules pré-optimisés pour la vision industrielle, la planification de trajectoire et le contrôle par retour d'effort grâce à des API intuitives.

Prenant en charge des frameworks tels que NVIDIA Isaac Lab et Mujoco, la nouvelle plateforme permet aux développeurs de se concentrer sur l'innovation, de rationaliser leur flux de travail et d'améliorer l'expérience de développement robotique.

« Le GR-2 est un grand pas vers l'avenir de la robotique humanoïde », déclare Alex Gu, CEO de Fourier. « Nous sommes passionnés par la construction de l'agent incarné le plus intuitif pour l'IA, lui permettant de s'engager dans le monde physique comme jamais auparavant. Fourier se réjouit que des développeurs, des chercheurs et des entreprises se joignent à nous pour cet incroyable voyage. »

La série GRx de Fourier établit de nouvelles normes en matière de robotique humanoïde en mettant l'accent sur l'intégration de l'IA. En vue de l'évolution future des entités robotiques humanoïdes, l'entreprise définit six domaines clés de développement : la locomotion, la manipulation, la cognition, la conception bionique, l'expérience utilisateur et la viabilité commerciale. Le lancement de GR-2 marque une nouvelle étape vers de futures percées dans la collaboration homme-robot.

À propos de Fourier

Créé en 2015, Fourier est un chef de file de la robotique polyvalente. Chez Fourier, notre mission est de tirer parti de la technologie robotique complète pour enrichir la vie des gens. Notre siège social se trouve à Shanghai, en Chine, et notre équipe compte plus de 500 employés dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Fourier, veuillez consulter le site : www.fftai.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518296/GR_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518297/GR_2__________1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518298/FSA_Actuators.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518299/Fourier_GRx_Series.jpg

