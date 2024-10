Fourier stellt den humanoiden Roboter GR-2 der nächsten Generation vor

GR-2 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers GR-1 auf – dem ersten in Serie gefertigten humanoiden Roboter der Welt. Mit einer Körpergröße von 175 cm und einem Gewicht von 63 kg bietet der GR-2 53 Freiheitsgrade und eine einarmige Tragfähigkeit von 3 kg, sodass er auch komplexere Aufgaben bewältigen kann.

Der neue Roboter verfügt über einen abnehmbaren Akku, dessen Kapazität verdoppelt wurde und der die Laufzeit um eine Stunde verlängert. Dieses Upgrade steigert die Anpassungsfähigkeit des GR-2, sodass er eine größere Bandbreite an Herausforderungen bewältigen kann, wie z. B. das Laufen von langen Strecken.

Technische Durchbrüche für Entwickler

Der GR-2 verfügt über ein integriertes Kabeldesign für die Strom- und Kommunikationsübertragung, das verdeckte Kabel und eine kompaktere Verpackung ermöglicht. Das effiziente Layout optimiert den Raum für eine einfachere Modularisierung und eine größere Anpassungsfähigkeit für anwendungsorientierte Anpassungen.

Um das Steuersystem zu vereinfachen und den Wartungsaufwand zu verringern, hat Fourier die Gelenkkonfiguration des GR-2 neu gestaltet und von einer parallelen zu einer seriellen Struktur gewechselt. Sie verbessert die Fehlersuche, senkt die Herstellungskosten und verbessert die Fähigkeit des Roboters, schnell zu lernen und von der KI-Simulation auf reale Anwendungen überzugehen.

Geschickte Hände mit 12 Freiheitsgraden für präzise Bewegungen

Der GR-2 hat jetzt geschickte Hände mit 12 Freiheitsgraden ein – eine doppelt so hohe Geschicklichkeit wie bei den Vorgängermodellen. Diese Hände, die der Flexibilität der menschlichen Physiologie nachempfunden sind, passen sich nahtlos an komplexe Aufgaben mit größerer Präzision an.

Der mit sechs taktilen Array-Sensoren ausgestattete GR-2 kann Kraft messen, Objektformen und -materialien erkennen und seinen Griff in Echtzeit anpassen, um eine optimale Handhabung in dynamischen Umgebungen zu ermöglichen.

Der GR-2 unterstützt mehrere Lehrmodi für die oberen Gliedmaßen – Fernsteuerung, Durchführungsprogrammierung und Direktbefehl – und kann einen umfassenden Satz von Betriebsdaten aufzeichnen, von Bewegungspfaden bis zu taktilen Reaktionen. Die robuste Datenerfassung soll die Kluft zwischen virtuellen Modellen und realen Anwendungen überbrücken und die Grenzen des Robotertrainings und -einsatzes weiter verschieben.

FSA 2.0: Dynamische Mobilität vorantreiben

Fourier beschreitet neue Wege in der humanoiden Robotik und integriert menschenähnliche Bewegungen in das Design des GR-2. Um die Bewegung zu optimieren, hat das Unternehmen sieben verschiedene FSA-Antriebe für den GR-2 entwickelt, die jeweils auf die spezifischen Drehmomentanforderungen jedes Gelenks zugeschnitten sind.

Mit einem Spitzendrehmoment von über 380 Nm steigert FSA 2.0 die Agilität und die dynamischen Fähigkeiten des GR-2. Das Dual-Encoder-System verdoppelt die Steuerungsgenauigkeit und sorgt für präzise Bewegungen auch in Hochdruckumgebungen. FSA 2.0 wurde sowohl für Geschwindigkeit als auch für Präzision entwickelt und ermöglicht es dem GR-2, komplexe Aufgaben mit größerer Flexibilität zu bewältigen.

Optimierte Tools für innovative Entwicklung

Fourier stellt die Erfahrung des Entwicklers in den Vordergrund. Das Unternehmen optimierte die Entwicklungsplattform des GR-2 durch die Einführung eines neuen Softwareentwicklungskits, das mit den gängigen Programmiersprachen wie ROS kompatibel ist. Entwickler haben über intuitive APIs einfachen Zugriff auf eine robuste Suite von voroptimierten Modulen für die industrielle Bildverarbeitung, die Bahnplanung und die Kraftrückkopplungssteuerung.

Die neue Plattform unterstützt Frameworks wie NVIDIA Isaac Lab und Mujoco, sodass Entwickler sich auf Innovationen konzentrieren, ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und die Robotikentwicklung verbessern können.

„Der GR-2 ist ein großer Schritt in die Zukunft der humanoiden Robotik", sagt Alex Gu, Geschäftsführer von Fourier. „Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, den intuitivsten verkörperten Agent für KI zu entwickeln, sodass diese auf nie dagewesene Weise mit der physischen Welt interagieren kann. Fourier freut sich, dass Entwickler, Forscher und Unternehmen sich uns auf dieser unglaublichen Reise anschließen."

Die GRx-Serie von Fourier setzt neue Maßstäbe in der humanoiden Robotik mit ihrem Schwerpunkt auf der KI-Integration. Im Hinblick auf die künftige Entwicklung humanoider Roboter skizziert das Unternehmen sechs Schlüsselbereiche für die Entwicklung: Fortbewegung, Handhabung, Kognition, bionisches Design, Benutzererfahrung und kommerzielle Durchführbarkeit. Die Einführung des GR-2 markiert einen neuen Schritt in Richtung künftiger Durchbrüche bei der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter.

Informationen zu Fourier

Fourier wurde 2015 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Allzweck-Robotik. Die Mission von Fourier ist es, umfassende Robotiktechnologie einzusetzen, um das Leben der Menschen zu bereichern. Unser Hauptsitz befindet sich in Shanghai, China, mit einem Team von über 500 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Fourier finden Sie hier: www.fftai.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2518296/GR_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2518297/GR_2__________1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2518298/FSA_Actuators.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2518299/Fourier_GRx_Series.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED