Fox ESS domine le marché du stockage d'énergie résidentiel en Europe et au-delà

WENZHOU, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Fox ESS, un leader mondial des solutions d'énergie renouvelable, a été classé premier fournisseur de systèmes de stockage d'énergie résidentiels en Europe, au Royaume-Uni et en Pologne au premier semestre 2025, sur la base des livraisons de MWh dans l'indice S&P Global Energy Residential Energy Storage. Cette étape souligne la croissance rapide de l'entreprise et sa capacité à fournir des produits fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins réels des propriétaires.

Fox ESS propose un écosystème complet de solutions énergétiques résidentielles, notamment des onduleurs, des batteries de stockage, des chargeurs de véhicules électriques et des pompes à chaleur, tous conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente afin d'atteindre une efficacité maximale et un mode de vie plus intelligent et plus durable.

« L'indépendance énergétique devrait être à la portée de tous », a déclaré Michael Zhu, PDG de Fox ESS. « C'est pourquoi nous nous concentrons sans relâche sur la qualité, la performance et le rapport qualité-prix, afin que nos clients puissent produire, stocker et utiliser leur propre énergie propre en toute confiance. »

Une fabrication visant à offrir une valeur durable

Les produits Fox ESS se distinguent par leur qualité et leurs performances exceptionnelles. Les installateurs apprécient particulièrement la conception claire et directe et le processus d'installation rapide, qui leur permet de réaliser des installations plus efficacement et plus facilement tout en offrant des résultats exceptionnels aux propriétaires.

Fox ESS renforce également ses liens avec les installateurs dans le monde entier. La société est en train de construire une communauté de marque forte et vient de lancer son programme d'installateurs dédié, déjà en place en Allemagne et prêt à s'étendre région par région avec un accompagnement, une formation et des avantages sur mesure.

Une chaîne d'approvisionnement solide et une optimisation sans relâche

Soutenu par une chaîne d'approvisionnement mondiale hautement optimisée et un contrôle qualité rigoureux, chaque produit Fox ESS est construit selon les normes les plus strictes. Des équipes de service locales réparties sur les principaux marchés garantissent une assistance rapide et professionnelle en cas de besoin, longtemps après la mise en service du système.

« Forte de 400 personnes, notre équipe de recherche et développement analyse en permanence les installations réelles et les réactions des clients », poursuit M. Zhu. « Cette approche pratique nous permet d'affiner nos produits en fonction des différents climats, réglementations et modes d'utilisation, ce qui nous permet de conserver une longueur d'avance dans un secteur en constante évolution. »

Alors que la demande de stockage par batterie domestique augmente dans le monde entier, Fox ESS joue un rôle central dans la transition vers l'énergie propre, aidant à stabiliser les réseaux et à maximiser l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.

Grâce à ces derniers classements et à son souci constant d'innovation, de qualité et de satisfaction de la clientèle, Fox ESS est bien placé pour façonner l'avenir du stockage d'énergie résidentiel.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.fox-ess.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847378/image.jpg