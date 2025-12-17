Fox ESS lidera el mercado de almacenamiento de energía residencial en Europa y el resto del mundo

WENZHOU, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fox ESS, líder mundial en soluciones de energía renovable, ha sido clasificado como el proveedor número uno de sistemas de almacenamiento de energía residencial en Europa, Reino Unido y Polonia en el primer semestre de 2025, según los envíos de MWh del Índice de Almacenamiento de Energía Residencial de S&P Global Energy. Este hito destaca el rápido crecimiento de la compañía y su capacidad para ofrecer productos fiables y de alta calidad que satisfacen las necesidades reales de los propietarios de viviendas.

Fox ESS Tops Europe's Residential Energy Storage Market

Fox ESS ofrece un ecosistema completo de soluciones energéticas residenciales, que incluye inversores, almacenamiento de baterías, cargadores de vehículos eléctricos y bombas de calor, todos diseñados para funcionar en perfecta armonía para lograr la máxima eficiencia y una forma de vida más inteligente y sostenible.

"La independencia energética debería estar al alcance de todos", afirmó Michael Zhu, consejero delegado de Fox ESS. "Por eso nos centramos incansablemente en la calidad, el rendimiento y la relación calidad-precio, para que nuestros clientes puedan generar, almacenar y utilizar su propia energía limpia con total confianza".

Creado para un valor duradero

Los productos Fox ESS destacan por su excepcional calidad y rendimiento. Los instaladores valoran especialmente su diseño limpio y sencillo, así como su rápido proceso de instalación, lo que les permite realizar las instalaciones de forma más eficiente y sencilla, a la vez que ofrecen resultados excepcionales para los propietarios.

Fox ESS también está estrechando lazos con instaladores de todo el mundo. La empresa está construyendo una sólida comunidad de marca y acaba de lanzar su programa de instaladores dedicado, ya disponible en Alemania y con la intención de expandirse regionalmente con soporte, capacitación y beneficios personalizados.

Cadena de suministro robusta y optimización constante

Con el respaldo de una cadena de suministro global altamente optimizada y un riguroso control de calidad, cada producto Fox ESS se fabrica con los más altos estándares. Nuestros equipos de servicio locales en los principales mercados garantizan un soporte rápido y profesional siempre que se necesite, incluso mucho después de que el sistema esté en funcionamiento.

"Nuestro equipo de I+D, compuesto por 400 personas, analiza constantemente instalaciones reales y los comentarios de los clientes", continuó Zhu. "Este enfoque práctico nos permite adaptar nuestros productos a diferentes climas, normativas y patrones de uso, lo que nos mantiene a la vanguardia en una industria en constante evolución".

A medida que aumenta la demanda de almacenamiento de baterías domésticas en todo el mundo, Fox ESS está desempeñando un papel central en la transición hacia la energía limpia, ayudando a estabilizar las redes y maximizar el uso de fuentes renovables.

Con estas últimas clasificaciones y un enfoque constante en la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente, Fox ESS está bien posicionado para dar forma al futuro del almacenamiento de energía residencial.

Para obtener más información, visite https://www.fox-ess.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847378/image.jpg