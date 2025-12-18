FoxESS: Nummer 1 bei Energiespeichern für Privathaushalte in Europa

WENZHOU, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- FoxESS, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, wurde im ersten Halbjahr 2025 in Europa und Großbritannien als führender Anbieter von Heimspeichersystemen ausgezeichnet – basierend auf den ausgelieferten MWh im S&P Global Energy Residential Energy Storage Index. Dieser Erfolg unterstreicht das schnelle Wachstum von FoxESS und die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige, zuverlässige Produkte zu liefern, die den Bedürfnissen von Hausbesitzern entsprechen.

Fox ESS Tops Europe's Residential Energy Storage Market

FoxESS bietet ein vollständiges Ökosystem für private Energiesysteme: Wechselrichter, Batteriespeicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen – alle so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und maximale Effizienz sowie ein intelligentes, nachhaltiges Wohnen ermöglichen.

„Energieunabhängigkeit sollte für jeden erreichbar sein", sagt Michael Zhu, CEO von FoxESS.

„Deshalb setzen wir konsequent auf Qualität, Leistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – damit unsere Kunden ihre eigene saubere Energie sicher erzeugen, speichern und nutzen können."

Langlebige Produkte mit Mehrwert

Die Produkte von FoxESS zeichnen sich durch exzellente Qualität und Leistung aus. Installateure schätzen besonders das klare, übersichtliche Design und die schnelle Installation, die Projekte effizient und zuverlässig macht – mit hervorragenden Ergebnissen für Hausbesitzer.

FoxESS baut weltweit ein starkes Partnernetzwerk auf. Das speziell für Installateure entwickelte Partnerprogramm ist in Deutschland bereits aktiv und wird Schritt für Schritt regional ausgeweitet. Es bietet gezielte Unterstützung, Schulungen und exklusive Vorteile. Installateure können sich hier anmelden und mehr erfahren: https://installer.fox-ess.com/de

Robuste Lieferkette und kontinuierliche Optimierung

Dank einer hochoptimierten globalen Lieferkette und strenger Qualitätskontrollen werden alle Produkte nach höchsten Standards gefertigt. Lokale Serviceteams sorgen für schnelle und professionelle Unterstützung – auch lange nach der Installation.

„Unser 400-köpfiges F&E-Team analysiert kontinuierlich realisierte Installationen und Kundenfeedback", erklärt Zhu. „Dieses praxisnahe Vorgehen ermöglicht es uns, Produkte optimal an verschiedene Klimazonen, Vorschriften und Nutzungsprofile anzupassen und verschafft uns so einen Vorsprung in einer dynamischen Branche."

Mit dem wachsenden Bedarf an Heimspeichern weltweit spielt FoxESS eine zentrale Rolle bei der Energiewende, stabilisiert Netze und maximiert die Nutzung erneuerbarer Energien. Dank der jüngsten Auszeichnungen und dem unermüdlichen Fokus auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit ist FoxESS bestens positioniert, um die Zukunft der Heimspeicher aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen:

https://de.fox-ess.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847378/image.jpg