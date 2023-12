FP Markets aprimora seu programa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) com patrocínio do Programa de Desenvolvimento Juvenil Cricket Brasil

A FP Markets, uma corretora global de múltiplos ativos, anuncia um acordo de patrocínio com a Cricket Brasil, membro associado da ICC , para apoiar seu Programa de Desenvolvimento Juvenil.

SYDNEY, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A FP Markets, uma corretora australiana de forex e CFDs , anunciou uma parceria com a Cricket Brasil para apoiar seu promissor programa de desenvolvimento juvenil, que oferece um caminho para que as crianças terminem a escola, frequentem a universidade e construam um futuro em torno do jogo. Em sua fase inicial, o patrocínio se concentrará no apoio a três áreas específicas:

1. Educação - Ajudar a financiar a educação universitária dos líderes do projeto (conhecidos como "Black T-shirts") por meio do Programa Universitário Cricket Brasil, proporcionando aos jovens brasileiros acesso ao ensino superior e oferecendo oportunidades de mudança de vida, além de ensinar a eles os principais valores fundamentais de Respeito, Liderança e Comunidade.

2. Melhorias na infraestrutura - Conclusão da escola coberta e do centro de alto desempenho da Cricket Brasil em Poços de Caldas, Minas Gerais.

3. Apoio à comunidade - Apoio ao desenvolvimento de oficiais de desenvolvimento local para ajudar a desenvolver o esporte nas comunidades locais.

Craig Allison, CEO da FP Markets, comentou "A FP Markets reconhece que ser um líder do setor exige mais do que apenas ser excepcional no setor de comércio. Isso envolve o envolvimento ativo com as comunidades e a contribuição de maneiras que podem fazer uma diferença real na vida das pessoas. Ao apoiar a Cricket Brasil, sabemos que estamos fazendo uma diferença real na vida dos jovens brasileiros e deixando um impacto positivo duradouro na comunidade local por meio do glorioso jogo e dos valores estabelecidos pelo críquete"

Matt Featherstone, presidente da Cricket Brasil "Parcerias como essa fazem toda a diferença. A expansão da Cricket Brasil, como resultado direto dessa parceria, proporcionará mais oportunidades para os jovens brasileiros jogarem o grande jogo, como também se juntarem ao nosso Esquema Universitário, que educa mais oficiais de Desenvolvimento do Críquete que, por sua vez, aumentam o envolvimento e a participação local."

Sergio Azevedo, prefeito de Poços de Caldas: "Somos muito privilegiados em Poços de Caldas por sermos conhecidos como a casa da Cricket Brasil. É uma situação única em um país sinônimo de futebol que temos mais crianças na cidade jogando críquete do que futebol!"

Fara Gorsi, gerente de Desenvolvimento da ICC, Américas: "A nova parceria formada entre a FP Markets (uma organização australiana) e a Cricket Brasil é um testemunho de seu compromisso inequívoco com o esporte e com o impacto positivo na vida de milhares de crianças. A parceria com a FP Markets ajudará no crescimento e desenvolvimento do ecossistema do críquete. Como pioneiros naturais na região, a Cricket Brasil continua se esforçando para progredir e estamos muito animados e orgulhosos de ver a Cricket Brasil crescer cada vez mais na ICC Americas."

As iniciativas de patrocínio e doação da FP Markets visam capacitar indivíduos e organizações que se esforçam para melhorar suas vidas por meio da participação da comunidade, educação e inovação, diversidade e inclusão, práticas comerciais éticas e sustentabilidade, e espera que essas colaborações possam ter efeitos duradouros.

A FP Markets tem o compromisso de causar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente por meio de sua Responsabilidade Social Corporativa. A dedicação à CSR está enraizada em nossos valores, e nos esforçamos para fazer a diferença para as gerações atuais e futuras, apoiando projetos que realmente funcionam.

Fundada em 2005, a FP Markets é uma marca multirregulamentada que fornece aos clientes mais de 10.000 instrumentos negociáveis nas principais classes de ativos e oferece preços agregados em vários provedores de liquidez de primeira linha. Além disto, a FP Markets propicia spreads (diferenças de preço) consistentemente ajustados, execução extremamente rápida, suporte ao cliente multilíngue incomparável 24 horas por dia, 7 dias por semana, como também vários tipos de contas, que se adaptam a todas as estratégias e estilos de negociação.

Notas aos editores sobre a FP Markets:

• A FP Markets é uma corretora multirregulamentada de Forex e CFDs com mais de 18 anos de experiência no setor.

• A empresa oferece 'spreads' Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

• Os traders podem optar entre as principais plataformas de negociação on-line, incluindo Mobile App, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e Iress.

• O excelente atendimento ao cliente multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o 'Prêmio de Maior Satisfação Geral do Cliente' durante cinco anos consecutivos.

• A FP Markets foi premiada como 'Melhor Corretora de Valor Forex Global' durante cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) no Global Forex Awards.

• A FP Markets foi premiada como 'Melhor Corretora Forex na Europa' e 'Melhor Programa de Parcerias Forex na Ásia' no Global Forex Awards de 2022 e 2023.

• A FP Markets foi premiada como 'Melhor Executora de Negociação' no Ultimate Fintech Awards de 2022.

• A FP Markets foi coroada como 'Melhor Corretora CFD na África' no FAME Awards 2023.

• A FP Markets foi premiada como 'Melhor Executora de Negociação' e 'Corretora Mais Transparente' no Ultimate Fintech Awards APAC de 2023.

Para obter mais informações sobre a ampla variedade de produtos e serviços da FP Markets, acesse https://www.fpmarkets.com/.

Sobre a Cricket Brasil:

• Total de jogadores: 24.565 (2009 - 250) Masculino 12.491 Feminino 12.074

• Números de centros de críquete: 3 centros de críquete em funcionamento atualmente (Caldense, Cricket Brasil High Performance Center e Cricket Brasil Indoor Center)

• Centros regionais em outros 4 estados: Desenvolvimento: 1.Centro Poços de Caldas, 2. Centro Botelhos. SP: 3. Centro Aguaí. BA: 4 Centro Santa Luz. DF: Centro Brasília

• Jogadoras contratadas: 14 jogadores contratados na equipe nacional feminina. Outros 18 jogadores na Equipe de Desenvolvimento Feminina e 20 na Equipe de Desenvolvimento Masculina.

• Faixas etárias da Equipe de Elite: 94% dos jogadores com idade entre 16 e 24 anos

• Treinadores (HP e outros) e árbitros/artilheiros qualificados. Informações enviadas à ICC em 2023:

• Treinadores ativos: 139 Homens 85, Mulheres 54

• Árbitros ativos: 143 Homens 94, Mulheres 49

• A Cricket Brasil é uma nação associada da ICC. Matt Featherstone - Representante global da ICC para as nações associadas por 4 anos e atualmente no Comitê de Governança da ICC

Para obter mais informações sobre a Cricket Brasil, acesse https://cricketbrasil.org/en/ Facebook: https://www.facebook.com/brasilcricket

Instagram: cricketbrasil Twitter: @brasil_cricket

