FP Markets renforce son programme de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en parrainant le programme de développement de la jeunesse de Cricket Brasil

FP Markets, un courtier multi-actifs mondial a annoncé un accord de parrainage avec Cricket Brasil, membre associé de l'ICC, pour soutenir son programme de développement de la jeunesse.

SYDNEY, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets , un courtier australien en Forex et CFD , a annoncé un partenariat avec Cricket Brasil pour soutenir son programme en plein essor de développement de la jeunesse, qui permet aux enfants de terminer leur scolarité, d'aller à l'université et de se construire un avenir autour du sport. Dans sa phase initiale, le parrainage se concentrera sur le soutien dans trois domaines spécifiques :

L'éducation – Aide au financement de la formation universitaire des chefs de projet (connus sous le nom de « Black T-shirts ») par le biais du programme universitaire de Cricket Brasil, qui permet aux jeunes Brésiliens d'accéder à l'enseignement supérieur et leur ouvre des perspectives pour changer de vie tout en leur enseignant les valeurs fondamentales que sont le respect, l'esprit d'initiative et la communauté. L'amélioration des infrastructures – Achèvement de l'école et du centre de haute performance de Cricket Brasil à Poços de Caldas, Minas Gerais. Le soutien communautaire – Soutien à la mise en place d'agents de développement locaux pour aider à développer le sport dans les communautés locales.

Craig Allison, PDG de FP Markets, a déclaré : « FP Markets reconnaît qu'être leader de l'industrie demande plus que d'être exceptionnel dans le secteur du trading. Cela implique de s'engager activement auprès des communautés et de contribuer de manière à faire une réelle différence dans la vie des gens. En soutenant Cricket Brasil, nous savons que nous faisons une réelle différence dans la vie des jeunes Brésiliens et que nous laissons un impact positif durable sur la communauté locale grâce au jeu et aux valeurs promues par le cricket. »

Matt Featherstone, président de Cricket Brasil, a ajouté que « des partenariats comme celui-ci font toute la différence. L'expansion de Cricket Brasil, conséquence directe de ce partenariat, offrira davantage d'opportunités aux jeunes Brésiliens de jouer à ce jeu formidable et de rejoindre notre programme universitaire qui forme davantage d'agents de développement du cricket qui, à leur tour, augmenteront l'engagement et la participation au niveau local. »

Sergio Azevedo, maire de Poços de Caldas, s'est lui aussi exprimé : « Nous sommes vraiment privilégiés, à Poços de Caldas, d'être connus en tant que berceau de Cricket Brasil. C'est une situation tout à fait unique, dans un pays où le football est roi, d'avoir plus d'enfants dans la ville qui jouent au cricket qu'au football ! »

Fara Gorsi, gestionnaire du développement de l'ICC Americas, a conclu en ces termes : « Le nouveau partenariat formé entre FP Markets (une organisation australienne) et Cricket Brasil témoigne de leur engagement sans équivoque envers le sport et de leur impact positif sur la vie de milliers de jeunes enfants. Le partenariat avec FP Markets contribuera à la croissance et au développement de l'écosystème du cricket. En tant que pionnier incontesté dans la région, Cricket Brasil continue de s'efforcer de progresser et nous sommes très enthousiastes et fiers de voir Cricket Brasil se développer de plus en plus au sein de l'ICC Americas. »

Les initiatives de parrainage et de don de FP Markets visent à renforcer les individus et les organisations qui s'efforcent d'améliorer la vie par l'engagement communautaire, l'éducation et l'innovation, la diversité et l'inclusion, les pratiques commerciales éthiques et la durabilité, et nous espérons que ces collaborations peuvent avoir des effets durables.

FP Markets s'engage à avoir un impact positif sur la société et l'environnement à travers ses initiatives de responsabilité sociétale des entreprises . L'engagement en faveur de la RSE est ancré dans nos valeurs et nous nous efforçons de faire la différence pour les générations actuelles et futures en soutenant des projets qui donnent des résultats concrets.

Fondée en 2005, FP Markets est une marque soumise à plusieurs réglementations qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs, avec des prix agrégés provenant de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads constamment serrés, une exécution rapide, un support client multilingue disponible 24h/24 et 7j/7, et divers types de comptes adaptés à toutes les stratégies et tous les styles de trading.

À propos de Cricket Brasil :

Nombre total de joueurs : 24 565 (2009 - 250) 12 491 hommes et 12 074 femmes

Nombre de centres de cricket : trois centres de cricket en place actuellement (Caldense, Cricket Brasil High Performance Center et Cricket Brasil Indoor Center)

Centres régionaux dans quatre autres États – Développement : 1. Centre de Poços de Caldas, 2. Centre de Botelhos. SP : 3. Centre d'Aguaí. BA : 4. Centre de Santa Luz. DF : Centre de Brasilia .

. Joueurs sous contrat : 14 joueuses sous contrat dans l'équipe nationale féminine. 18 autres joueuses font partie de l'équipe de développement féminine et 20 joueurs font partie de l'équipe de développement masculine.

Groupes d'âge de l'équipe d'élite : 94 % des joueurs sont âgés de 16 à 24 ans.

Entraîneurs (HP et autres) et arbitres/marqueurs qualifiés. Informations soumises à l'ICC en 2023 :

Entraîneurs actifs : 139 (85 hommes, 54 femmes)

Arbitres actifs : 143 (94 hommes, 49 femmes)

Cricket Brasil est une nation associée de l'ICC. Matt Featherstone – Représentant mondial de l'ICC pour les nations associées depuis quatre ans et actuellement membre du Comité de gouvernance de l'ICC.

Pour en savoir plus sur Cricket Brasil, rendez-vous sur le site https://cricketbrasil.org/en/ . Facebook : https://www.facebook.com/brasilcricket

Instagram : cricketbrasil. Twitter : @brasil_cricket

