FP Markets coronó al "Mejor corredor de CFD en África" en los Premios FAME 2023

SÍDNEY, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets recibe el prestigioso reconocimiento de"Mejor corredor de CFD en África"en los Premios FAME 2023, parte de la Cumbre Finance Magnates Africa Summit (FMAS23).



FP Markets, un corredor australiano líder de Forex y CFD, recibió el premio "Mejor corredor de CFD en África" para 2023 en los prestigiosos Premios FAME, como prueba de su creciente presencia en el mercado africano de CFD.

FP Markets crowned ‘Best CFD Broker in Africa’ at FAME Awards 2023

El evento tuvo lugar en el renombrado Centro de Convenciones de Sandton en Johannesburgo, Sudáfrica, el 10 de mayo de 2023, en el marco de la cumbre Finance Magnates Africa Summit (FMAS23) y reunió a algunos de los nombres más destacados del sector financiero, celebrando la excelencia y la innovación dentro de la industria.

Este logro marca el primer premio de FP Markets en África y su primer reconocimiento de 2023, tras una impresionante serie de premios en 2022, incluido el "Best Global Forex Value Broker" por un inigualable cuarto año consecutivo y "Best Forex Broker in Europe". El premio coincide con la aprobación reglamentaria de FP Markets en 2022 por parte de la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) de Sudáfrica, que destaca sus esfuerzos continuos para ofrecer una experiencia excepcional de producto y cliente y mantener un sólido marco normativo en todas sus operaciones internacionales.

Craig Allison, director ejecutivo de FP Markets, comentó sobre el último premio de la empresa: "Ganar el premio al Mejor corredor de CFD de África representa un hito importante para el equipo. No solo sirve como nuestro primer premio en el continente africano, sino que también demuestra nuestro alcance global en el mercado de Forex y CFD. Nuestra tecnología avanzada, nuestros diferenciales siempre ajustados y nuestro galardonado servicio al cliente nos han permitido ofrecer la más alta calidad de servicio a nuestros clientes en esta vibrante región. Recibir este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo de nuestro equipo, y esperamos aumentar nuestra presencia en África y consolidar nuestra posición como corredor de CFD de preferencia para los operadores de todo el mundo".

FP Markets ofrece más de 10.000 instrumentos de trading, lo que ofrece a los operadores acceso a CFD en Forex, índices, productos básicos, valores, EFT, bonos y criptomonedas, lo que la convierte en una de las mayores ofertas de la industria con plataformas líderes como MT4, MT5, cTrader e Iress. Durante los últimos 18 años, FP Markets ha aprendido que la combinación de diferenciales reducidos y ejecución rápida, junto con plataformas de vanguardia, una amplia gama de productos y un servicio al cliente de primer nivel son los ingredientes clave que brindan a los operadores serios la confianza para operar. Desde su creación en 2005, FP Markets ha seguido ampliando su oferta de productos, lo que permite a los operadores experimentar algunas de las mejores condiciones de negociación de la industria.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un corredor multiregulado de Forex y CFD con más de 18 años de experiencia en la industria.

La empresa ofrece diferenciales interbancarios Forex altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Los operadores pueden elegir entre las principales plataformas de operaciones en línea, como la aplicación móvil de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e Iress.

El excepcional servicio al cliente multilingüe 24/7 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends y galardonado con el premio "The Highest Overall Client Satisfaction Award" durante cinco años consecutivos.

FP Markets ha sido galardonada como "Best Global Forex Value Broker" por cuatro años consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022) en los Global Forex Awards.

FP Markets ha recibido el premio "Best Forex Broker - Europa" y el "Best Forex Partners Programme - Asia " en los Global Forex Awards 2022.

" en los Global Forex Awards 2022. FP Markets recibió el premio "Best Trade Execution" en los Ultimate Fintech Awards 2022.

Para obtener más información sobre la amplia gama de productos y servicios de FP Markets, visite https://www.fpmarkets.com/.

FUENTE FP Markets

