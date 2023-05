FP Markets sacré « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023

SYDNEY, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets reçoit le prestigieux prix du « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023, dans le cadre du Finance Magnates Africa Summit (FMAS23).

FP Markets, l'un des plus importants courtiers australiens Forex et CFD , a reçu le prix du « Meilleur courtier CFD en Afrique » pour l'année 2023 lors des prestigieux FAME Awards, témoignant de son expansion sur le marché africain des CFD.

FP Markets crowned ‘Best CFD Broker in Africa’ at FAME Awards 2023

L'événement a eu lieu au célèbre Sandton Convention Centre à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 10 mai 2023 dans le cadre du Finance Magnates Africa Summit (FMAS23) et a réuni certains des noms les plus en vue du secteur financier venus célébrer l'excellence et l'innovation au sein de l'industrie.

Ce succès marque le premier prix remporté par FP Markets en Afrique et sa première récompense de 2023, après une impressionnante série de prix reçus en 2022, y compris celui du « Meilleur courtier Forex au monde » pour la quatrième année consécutive, un record, et celui du « Meilleur courtier Forex en Europe ». Le prix coïncide avec l'approbation réglementaire de FP Markets par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud en 2022, soulignant ses efforts continus pour offrir un produit et une expérience client exceptionnels et maintenir un solide cadre réglementaire dans l'ensemble de ses activités internationales.

Craig Allison, directeur général de FP Markets, a commenté le dernier prix remporté par l'entreprise : « Remporter le prix du Meilleur courtier CFD en Afrique représente une étape importante pour l'équipe. Il s'agit non seulement de notre premier prix sur le continent africain, mais il illustre également notre présence mondiale sur le Forex et le marché des CFD. Notre technologie de pointe, nos spreads toujours serrés et notre soutien à la clientèle primé nous ont permis d'offrir la meilleure qualité de service à nos clients dans cette région dynamique. Recevoir cette distinction témoigne du travail acharné de notre équipe, et nous sommes impatients de renforcer notre présence en Afrique et de consolider notre position en tant que courtier CFD de référence pour les traders du monde entier.

FP Markets offre plus de 10 000 instruments de trading, donnant aux traders accès à des CFD sur le Forex , les indices , les commodités , les actions , les FNB , les obligations et les cryptomonnaies , ce qui en fait l'une des plus importantes offres du secteur avec des plateformes de pointe, y compris MT4 , MT5 , cTrader , et Iress . Au cours des 18 dernières années, FP Markets a appris que la combinaison de spreads serrés et d'une exécution rapide, associée à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et une assistance clientèle de premier ordre sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour négocier. Depuis sa création en 2005, FP Markets continue de développer sa gamme de produits, permettant aux traders de bénéficier des meilleures conditions de trading de l'industrie.

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier mondial de Forex et de CFD multi-réglementé, avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur.

La société offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader et Iress.

Le service client multilingue exceptionnel de l'entreprise, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, a été récompensé par Investment Trends et a reçu le prix de la « Meilleure satisfaction client » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

FP Markets s'est vu décerner le prix du « Meilleur courtier Forex – Europe » et du « Meilleur programme de partenariat Forex – Asie » lors des Global Forex Awards 2022.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com/ .

