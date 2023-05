FP Markets é coroada como a "Melhor Corretora de CFD da África" no Fame Awards 2023

SYDNEY, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A FP Markets recebe a conceituada distinção de "Melhor Corretora de CFD da África" no FAME Awards 2023, parte do Finance Magnates Africa Summit (FMAS23).

A FP Markets, uma corretora líder australiana da Forex e das CFDs, recebeu o prêmio de "Melhor Corretora de CFD da África" para o ano de 2023 no conceituado FAME Awards, como testemunho de sua presença em expansão no mercado africano de CFDs.

O evento foi realizado no renomado Sandton Convention Centre em Joanesburgo, na África do Sul, em 10 de maio de 2023 como parte do Finance Magnates Africa Summit (FMAS23) reunindo alguns dos nomes mais proeminentes do setor financeiro, celebrando a excelência e a inovação no setor.

Esta conquista marca o primeiro prêmio da FP Markets na África e sua primeira distinção de 2023, após uma série impressionante de prêmios em 2022, incluindo o "Melhor Corretor Global de Forex em Valor" pelo quarto ano consecutivo e "Melhor Corretora de Forex na Europa". O prêmio coincide com a aprovação regulatória da FP Markets pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA) da África do Sul em 2022, destacando seus esforços contínuos para oferecer uma experiência excepcional de produto e cliente, além de manter uma sólida estrutura regulatória em todas suas operações internacionais.

Craig Allison, Diretor Executivo da FP Markets, comentou sobre o mais recente prêmio da empresa: "Ganhar o prêmio de Melhor Corretora de CFD na Africa representa um marco significativo para a equipe." Não serve apenas como nosso primeiro prêmio no continente africano, mas também demonstra nosso presença global no mercado Forex e CFD. Nossa tecnologia avançada, spreads consistentemente limitados e suporte ao cliente premiado nos permitiram fornecer o mais alto nível de serviço aos nossos clientes nesta região vibrante. Receber este reconhecimento é uma prova do trabalho árduo de nossa equipe, e esperamos aumentar nossa presença na África e solidificar nossa posição como a corretora de CFD preferida para traders em todo o mundo".

A FP Markets oferece mais de 10.000 instrumentos de negociação, oferecendo aos traders acesso ao CFDs em Forex, Índices, Commodities, Ações, ETFs, Títulos e Criptomoedas, tornando-se uma das maiores ofertas do setor com plataformas líderes, incluindo MT4, MT5, cTrader e Iress. Nos últimos 18 anos, a FP Markets aprendeu que a combinação de spreads baixos e execução rápida, juntamente com plataformas de ponta, uma ampla gama de produtos e suporte ao cliente de primeira linha são os ingredientes-chave que dão aos traders sérios a confiança para negociar. Desde sua fundação em 2005, a FP Markets tem continuado a expandir sua oferta de produtos, permitindo que os traders experimentem algumas das melhores condições de negociação na indústria.

Para mais informações sobre a gama abrangente de produtos e serviços da FP Markets, acesse https://www.fpmarkets.com/.

