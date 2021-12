FP Markets élargit son offre en ajoutant de nouveaux produits

SYDNEY, 31 décembre 2021 /PRNewswire/ -- FP Markets a élargi son offre en ajoutant de nouveaux produits sur les plateformes MT4 et MT5 de FP Markets. Ayant récemment reçu le prix du « Meilleur courtier Forex d'Australie » 2021 pour la deuxième année consécutive, FP Markets continue d'établir un modèle de référence en matière de contrats sur différence (CFD) ainsi que de Forex et se réjouit de dévoiler l'ajout des produits suivants à son offre, d'ores et déjà vaste :

Obligations :

Billets de trésorerie des USA à 10 ans (US10YR)

à 10 ans (US10YR) Bons du Trésor du Royaume-Uni. (GILT)

Matières premières :

Café des États-Unis (COFFEE)

Argent (XAGEUR)

CFD en cryptomonnaies :

Cardano (ADAUSD)

DogeCoin (DOGUSD)

Polkadot (DOTUSD)

EOS (EOSUSD)

Chainlink (LNKUSD)

Stellar (XLMUSD)

Ripple (RPLUSD)

Capitaux propres :

Actions ASX (désormais disponibles via MT5)

Craig Allison, responsable de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, a déclaré : « Nous nous efforçons constamment d'ajouter de nouveaux produits, motivés par la demande des investisseurs et les tendances actuelles du marché, afin d'offrir à nos clients la meilleure expérience possible. L'ajout d'obligations ainsi que d'autres CFD en cryptomonnaies , matières premières et capitaux propres améliorent d'autant plus notre offre de produits. »

FP Markets a appris qu'associer des spreads serrés et une vitesse d'exécution rapide à des plateformes de pointe et un soutien multilingue à la clientèle constituent les ingrédients clés qui permettent aux traders de négocier en toute confiance.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier mondial de Forex multi-réglementé, avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre des spreads interbancaires sur le Forex très compétitifs, disponibles à partir de 0,0 pips et un effet de levier jusqu'à 500:1 sur compte pro.

Le courtier offre une application mobile ainsi que plusieurs plates-formes en ligne puissantes pour les négociations comme MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, et Iress.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 7 jours sur 7 a été reconnu comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie par Investment Trends, qui lui a remis le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » trois années consécutives (2019, 2020, 2021) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE » aux Global Forex Awards de 2021.

Pour obtenir plus de détails sur la vaste offre de l'entreprise, veuillez consulter le site : www.fpmarkets.com

