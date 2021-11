FP Markets est couronné « Meilleur courtier de change d'Australie » en 2021, après sa victoire en 2020

L'année 2021 a été une année mouvementée pour le secteur des Trading CFD et en décernant ce prix, le jury a déclaré : « FP Markets a une longue histoire d'être à l'avant-garde des courtiers australiens. Avec une large sélection de plateformes de trading avancées, une liquidité de premier ordre, des conditions de trading compétitives et un service client exceptionnel, FP Markets remporte notre prix du meilleur courtier FX d'Australie pour 2021. »

Nick Twidale, PDG d'APAC pour FP Markets, a déclaré : « C'est formidable d'être reconnu comme le meilleur courtier en devises en Australie pour 2021, surtout dans un domaine aussi compétitif et encombré. Nous nous efforçons constamment de fournir à nos clients une expérience de trading exceptionnelle et le trading avec FP Markets garantit à nos clients des spreads incroyablement serrés, une exécution rapide comme l'éclair et une assistance client immédiate. »

FP Markets offre une gamme de plateformes de négociation comprenant MetaTrader 4 , MetaTrader 5 et Iress . Avec plusieurs types de comptes et une gamme de plus de 10 000 instruments négociables offrant aux traders l'accès aux CFDs sur le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les crypto-monnaies Compte réel ou Compte démo .

FP Markets a appris que la combinaison de spreads toujours serrés et d'une exécution rapide, associée à des plateformes de pointe et à une assistance clientèle multilingue, sont les ingrédients clés qui donnent aux traders la confiance nécessaire pour négocier.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets

· FP Markets est un courtier Forex international multi-réglementé, avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur.

· FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

· Téléchargez l'application mobile de FP Markets Mobile App et traitez en déplacement sur plusieurs plateformes en ligne puissantes telles que MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader et Iress .

· Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 7 jours sur 7 a été reconnu comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie par Investment Trends, qui lui a remis le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle » pendant cinq années consécutives.

· FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » trois années consécutives (2019, 2020, 2021) lors des Global Forex Awards.

· FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE » aux Global Forex Awards de 2021.

· Pour connaître tous les détails de notre vaste offre, visitez le site https://www.fpmarkets.com/ .

