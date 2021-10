FP Markets lanza el Share CFDs Directory: una guía útil para los operadores de CFD

· Perfil de la empresa

Este nuevo e informativo recurso se suma a una serie de herramientas de negociación que se ofrecen a los operadores de FP Markets para mejorar su experiencia de negociación. Los operadores pueden elegir entre una amplia gama de sectores y empresas de varias bolsas internacionales, como Rolls Royce Holdings PLC., Paypal Holdings Inc, y una serie de empresas de biotecnología y grandes farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Inc. que han resultado especialmente atractivos para los inversores desde la pandemia. FP Markets ofrece una impresionante cartera de valores líderes en el mundo, que incluye Tesla Inc. (TSLA.xnas), Uber Technologies Inc. (UBER.xnys) , Apple Inc. (AAPLE.xnas), Netflix, Inc. (NFLX.xnas), Amazon Inc. (AMZ.xnas), - los llamados "FANGs."

Craig Allison, responsable de Europa, Oriente Medio y África, comentó: "Nuestro equipo ha creado una fuente de información única para los más de 800 CFD sobre acciones que ofrece FP Markets. El interés por la renta variable ha alcanzado un máximo histórico en todo el mundo y hemos añadido este útil recurso para proporcionar a cada operador información esencial que le ayude a tomar decisiones de trading informadas."

Además de Share CFDs, FP Markets ofrece más de 10.000 instrumentos de negociación que proporcionan a los operadores acceso a CFDs de todo tipo Forex, Índices, Materias Primas, Acciones, y Criptomonedas, lo que la convierte en una de las ofertas más amplias del sector y ofrece ocho plataformas, incluyendo MT4, MT5 e Iress.

A lo largo de los últimos 16 años, FP Markets ha aprendido que la combinación de unos spreads consistentemente ajustados y una rápida ejecución, junto con unas plataformas de vanguardia, una amplia gama de productos y una asistencia al cliente de primera clase son los ingredientes clave que dan a los operadores serios la confianza para operar. Desde el año de su creación en 2005, el mejor broker de Forex de 2020 de Australia ha seguido ampliando su oferta de productos, ofreciendo a los operadores la posibilidad de operar en algunas de las mejores condiciones de negociación del sector, y continúa su extraordinario crecimiento año tras año.

La nueva herramienta del Share CFDs Directory está disponible en la página web de FP Markets.

Acerca de FP Markets:

· FP Markets es un broker de Forex global regulado de Australia con más de 16 años de experiencia en la industria.

· FP Markets ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos disponibles desde 0,0 pips y un apalancamiento de hasta 500:1*.

· Descargue la App móvil de FP Markets y opere sobre la marcha a través de varias potentes plataformas online como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, e Iress.

· El excelente servicio multilingüe 24/7 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends como sede de algunos de los clientes más satisfechos del sector, habiendo sido galardonada con el "Premio a la mayor satisfacción general de los clientes" cinco años consecutivos de Investment Trends.

· FP Markets ha ganado el 'Global Forex Value Broker' en tres años consecutivos (2019, 2020, 2021) en los Global Forex Awards.

· FP Markets ha ganado el "Best Forex Trading Experience in the EU" en los Global Forex Awards 2021.

· Para conocer todos los detalles de nuestra amplia oferta, visite https://www.fpmarkets.com/

