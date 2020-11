FP Markets reconnu comme le « Meilleur courtier Forex d'Australie » pour 2020

Le directeur général Matt Murphie s'en est réjoui. « Nous nous efforçons constamment d'offrir à nos clients une expérience de négociation exceptionnelle. L'une des satisfactions de ce prix est qu'il a été décerné après avoir été jugé par rapport à nos concurrents dans tous les domaines clés de notre secteur. »

FP Markets a vécu une année mémorable qui succède au prix du « Meilleur courtier Forex du monde » obtenu pour la deuxième année consécutive. Matt a ajouté que l'un des aspects les plus réjouissants du prix est d'être reconnu dans le pays où tout a commencé. « Être reconnu comme le meilleur courtier Forex d'Australie dans un secteur avec de si nombreux concurrents souligne la qualité de nos produits et services. »

FP Markets offre une gamme de plateformes de négociation, notamment MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Iress. Avec plusieurs types de comptes et une gamme de plus de 10 000 instruments négociables sur le Forex et les CFD, il s'agit de « donner le contrôle au trader, selon Matt. Les traders peuvent choisir les produits qu'ils veulent négocier, la plateforme sur laquelle ils veulent négocier et la structure de prix qui convient le mieux à leur comportement de négociation. »

Ceux qui cherchent à échanger des CFD sur Forex, indices, matières premières, actions et cryptomonnaies doivent ouvrir un compte réel ou un compte démo avec FP Markets, le « Meilleur courtier Forex d'Australie ».

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de négociation, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Ses clients peuvent également négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs plateformes en ligne puissantes, comme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

Pour obtenir plus de détails sur notre vaste offre, veuillez consulter notre site https://www.fpmarkets.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1327618/FP_Markets__Best_FX_Broker_Australia.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg

