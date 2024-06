FP Markets réduit les spreads dans les principales classes d'actifs

SYDNEY, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- En réponse à la demande croissante des investisseurs pour des solutions de trading plus rentables, FP Markets , un courtier mondial multi-actifs pour le Forex et les CFD a encore réduit ses spreads sur divers instruments de trading.

Christodoulos Psomas, responsable des risques chez FP Markets, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette initiative et a déclaré : « Grâce à l'optimisation continue de notre infrastructure de trading, nous avons réussi à réduire les spreads sur plusieurs instruments clés. La mise en œuvre de ce changement sur l'ensemble de nos plateformes a permis d'instaurer un environnement de trading plus rentable pour tous nos clients. Nous restons engagés à maintenir et à améliorer ces conditions, car notre objectif sera toujours de fournir une expérience de trading de qualité supérieure. »

Dans le cadre des efforts du courtier pour minimiser les coûts de trading pour sa clientèle croissante, la réduction des spreads s'applique à une sélection de produits CFD largement tradés, y compris l' or au comptant ( XAU/USD ), une gamme de paires de devises majeures et mineures, ainsi que des indices boursiers majeurs, tels que le Dow Jones Industrial Average (US30), le S&P 500 (US500), et le Nasdaq 100 (US100).

Le site web de FP Markets fournit le détail des spreads révisés et des classes d'actifs concernées.

Avec une sélection de plus de 10 000 CFD à choisir, des spreads serrés, une exécution rapide, un large éventail de plateformes de trading de classe mondiale telles que MetaTrader , cTrader et TradingView , ainsi qu'un environnement de trading multiréglementé, FP Markets continue de se distinguer en tant que courtier de choix pour les investisseurs du monde entier.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience dans son secteur.

La société offre des spreads interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l' application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress et TradingView .

Le service clientèle multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été reconnu par Investment Trends, qui lui a décerné le prix de la plus grande satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier mondial en valeur sur le marché des changes » pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier Forex — Europe » et du « Meilleur programme de partenaires Forex — Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets a été couronné « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023.

FP Markets a reçu les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya .

FP Markets a reçu le prix « Best Price Execution Award » lors des Brokersview Awards 2024 à Singapour.

FP Markets a remporté le prix « Meilleure expérience de trading » aux FAME Awards 2024.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, rendez-vous sur le site https://www.fpmarkets.com/