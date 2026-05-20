- Fractus apunta al mercado de logística conectada de rápido crecimiento con un nuevo acuerdo de seguimiento de activos

El acuerdo con un importante actor del sector refuerza la posición de Fractus en uno de los segmentos logísticos de IoT de más rápido crecimiento.

BARCELONA, España, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Fractus ha firmado un acuerdo con un importante proveedor de soluciones de seguimiento de activos para aplicaciones de flotas y carga, reforzando así su posición en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado de la IoT industrial.

La empresa que respalda el acuerdo es un líder mundial en soluciones de seguimiento y monitorización para operaciones logísticas y de cadena de suministro, con una sólida presencia en el sector de carga de alto valor y la visibilidad de activos conectados. Para Fractus, este acuerdo representa un importante avance en un sector donde el rendimiento inalámbrico fiable es esencial para la monitorización en tiempo real, la telemática y la gestión de activos a gran escala.

El momento es crucial. El mercado de seguimiento de flotas y carga se está expandiendo rápidamente, ya que los operadores logísticos invierten en una mayor visibilidad, monitorización del estado y control de sus activos móviles. Según Berg Insights, se prevé que los envíos anuales de soluciones de seguimiento de carga y unidades de transporte de carga aumenten de 1,9 millones de unidades en 2024 a 3,7 millones en 2029, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,6 %. Durante el mismo periodo, se espera que la base instalada aumente de 5,8 millones a 13,7 millones de unidades.

"Este acuerdo es importante para Fractus porque refuerza nuestro papel en un segmento de IoT de alto crecimiento donde el rendimiento de la conectividad impacta directamente en el valor del producto", declaró Jordi Ilario, consejero delegado de Fractus. "A medida que las soluciones de seguimiento se vuelven más sofisticadas y se implementan de forma más generalizada en remolques, contenedores, palés y otros activos de carga, la tecnología de antenas se vuelve cada vez más crucial para ofrecer datos fiables en tiempo real".

El acuerdo también refleja un cambio más amplio en el sector logístico, donde el seguimiento de activos está pasando de ser una capacidad especializada a un requisito operativo fundamental. A medida que las cadenas de suministro se digitalizan, la capacidad de conectar activos de forma fiable, a gran escala y en condiciones de campo exigentes se convierte en un factor diferenciador clave para la competitividad.

Para Fractus, este acuerdo supone un impulso adicional en los mercados de IoT, donde la escala, el rendimiento y la relevancia tecnológica a largo plazo son fundamentales.

Acerca de Fractus

Fractus es líder mundial en innovación de antenas para aplicaciones inalámbricas y de IoT, y ayuda a los fabricantes de dispositivos a acelerar el desarrollo y optimizar el rendimiento de la conectividad en una amplia gama de productos conectados.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896932/5977512/Fractus_Logo.jpg