Fractus nimmt rasant wachsenden Markt für vernetzte Logistik mit neuer Vereinbarung zur Nachverfolgung von Gütern und Betriebsmitteln ins Visier

Vereinbarung mit bedeutendem Branchenakteur stärkt die Position von Fractus in einem der am schnellsten wachsenden Logistiksegmente des IoT

BARCELONA, Spanien, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Fractus hat eine Vereinbarung mit einem großen Anbieter von Lösungen zur Nachverfolgung von Gütern und Betriebsmitteln für Fuhrpark- und Frachtanwendungen unterzeichnet und stärkt damit seine Position in einem der am schnellsten wachsenden Segmente des industriellen IoT-Marktes.

Das Unternehmen hinter der Vereinbarung ist ein globaler Akteur im Bereich Nachverfolgungs- und Überwachungslösungen, die in Logistik- und Lieferkettenprozessen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist stark bei hochwertigen Frachtgütern und der Transparenz über vernetzte Güter und Betriebsmittel vertreten. Für Fractus markiert die Vereinbarung einen wichtigen Schritt weiter in ein vertikales Marktsegment, in dem zuverlässige Funkleistung für Echtzeitüberwachung, Telematik und umfassende Informationen zu Gütern und Betriebsmitteln entscheidend sind.

Der Zeitpunkt ist bedeutend. Der Markt für die Nachverfolgung von Fuhrparks und Fracht wächst rasant, da Logistikbetreiber in bessere Transparenz, Zustandsüberwachung und Kontrolle mobiler Güter und Betriebsmittel investieren. Laut Berg Insights sollen die jährlichen Auslieferungen von Tracking-Lösungen für Fracht und frachtführende Einheiten von 1,9 Millionen Einheiten im Jahr 2024 auf 3,7 Millionen Einheiten im Jahr 2029 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,6 % entspricht. Im selben Zeitraum soll die installierte Basis von 5,8 Millionen auf 13,7 Millionen Einheiten wachsen.

„Diese Vereinbarung ist für Fractus wichtig, weil sie unsere Rolle in einem wachstumsstarken IoT-Segment stärkt, in dem die Konnektivitätsleistung den Produktwert direkt beeinflusst", sagte Jordi Ilario, Geschäftsführer von Fractus. „Da Tracking-Lösungen immer ausgereifter werden und immer breiter über Auflieger, Container, Paletten und andere Frachtgüter hinweg eingesetzt werden, wird Antennentechnologie zunehmend entscheidend, um zuverlässige Echtzeitdaten bereitzustellen."

Die Vereinbarung spiegelt auch einen umfassenderen Wandel in der Logistikbranche wider, in der sich die Nachverfolgung von Gütern und Betriebsmitteln von einer Nischenfunktion zu einer zentralen betrieblichen Anforderung entwickelt. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Lieferketten wird die Fähigkeit, Güter und Betriebsmittel zuverlässig, in großem Maßstab und unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zu vernetzen, zu einem wettbewerbsentscheidenden Faktor.

Für Fractus bringt die Vereinbarung weiteren Rückenwind in IoT-Märkten, in denen Skalierung, Leistung und langfristige technologische Relevanz besonders wichtig sind.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Antenneninnovation für drahtlose und IoT-Anwendungen und unterstützt Gerätehersteller dabei, die Entwicklung zu beschleunigen und die Konnektivitätsleistung bei einer breiten Palette vernetzter Produkte zu optimieren.

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