Fractus étend ses licences de sécurité connectée aux États-Unis à travers un accord avec RPX

BARCELONE, Espagne, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, pionnier de la technologie des antennes et des licences de propriété intellectuelle afférentes, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de licence de brevet avec l'agrégateur de licences RPX Corporation qui élargit la famille de licenciés de Fractus.

L'accord illustre l'adoption continue de dispositifs de sécurité connectés dépendant d'antennes multibandes compactes et performantes, qu'ils soient installés dans des panneaux d'alarme surveillés, des concentrateurs ou des stations de base domestiques, des caméras, des dispositifs portables ou des pendentifs. En regroupant de nombreux utilisateurs dans le cadre d'un processus de négociation unique, les parties ont conclu une transaction de licence efficace, gracieuse et conforme aux modèles de licence de Fractus. L'approche expérimentée et innovante de RPX en matière de négociation a permis d'arriver à une solution efficace en matière de licences pour ses membres et pour Fractus, sans perdre de temps, d'argent et de bonne volonté dans des litiges juridiques susceptibles d'entraver des résultats optimaux pour les parties prenantes.

« Cet accord avec RPX est le résultat d'une approche pragmatique de l'octroi de licences à grande échelle », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « Cet accord souligne l'ampleur croissante de la sécurité connectée aux États-Unis et ajoute plusieurs fournisseurs respectés à notre communauté de licenciés. »

La demande de dispositifs de sécurité connectés s'accélère, ce qui accroît le besoin d'une technologie d'antenne miniature et multibande assurant une connectivité fiable. Berg Insights estime qu'il y avait 36 millions de systèmes d'alarme surveillés actifs aux États-Unis et au Canada à la fin de 2023 et prévoit que ce chiffre passera à 42,9 millions d'ici 2028. En ce qui concerne les systèmes d'alerte médicale, Berg Insights anticipe que le nombre d'utilisateurs en Amérique du Nord passera de 5,2 millions en 2023 à 7,5 millions en 2028 et que la valeur du marché augmentera de 2,7 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars américains) en 2023 à 4,1 milliards d'euros (4,5 milliards de dollars américains) d'ici 2028.

À propos de Fractus

Fractus est un pionnier dans l'application de la géométrie et des mathématiques avancées à la conception d'antennes. Les innovations brevetées de l'entreprise permettent d'obtenir des antennes compactes, performantes et multibandes qui sont largement utilisées dans les smartphones, les appareils IoT, l'infrastructure réseau et les applications de santé connectée. Fractus détient un portefeuille couvrant plus de 40 inventions et sa technologie a été concédée sous licence à des entreprises mondiales de premier plan. Entre autres reconnaissances, Fractus a été nommée pionnière technologique du Forum économique mondial en 2005 ; ses inventeurs ont été finalistes du Prix de l'inventeur européen en 2014 ; et en 2017, l'entreprise a reçu le « European Inspiring Company Award » décerné par le London Stock Exchange Group.

