Frankreich erlebt im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2024 einen sprunghaften Anstieg der Reisenachfrage - mit den Amerikanern an der Spitze

SAN FRANCISCO, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, die führende digitale Marketingplattform für die Reisebranche, veröffentlicht heute seine neuesten Reisedaten* im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2024. Die Olympischen Sommerspiele, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris, Frankreich, stattfinden sollen, werden 10 500 Athleten von 206 Nationalen Olympischen Komitees (NOCs), die Nationen aus der ganzen Welt vertreten, zusammenbringen. Die Spiele werden die größte Veranstaltung sein, die jemals in Frankreich organisiert wurde.

Mit dem Super Bowl, den Olympischen Spielen, der Europameisterschaft und anderen großen Sportereignissen werden die Werbeausgaben allein in diesem Jahr voraussichtlich $61 Milliarden erreichen. Diese Veranstaltungen steigern nicht nur die Werbeeinnahmen, sondern sorgen auch für eine enorme Nachfrage nach Reisen, da die Besucher in Scharen in die Länder strömen, um ihre Lieblingsteams anzufeuern. So stiegen beispielsweise die Flugbuchungen 63 % im Vergleich zum Vorjahr im Vorfeld des Großen Preises der Formel 1 in Singapur an, und die Reisenden buchten ihre Reisen nach Katar weit vor den normalen Freizeitreisen, um sich ihren Platz bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu sichern. Diese großen Sportereignisse wecken auch noch lange nach dem Endspiel das Interesse an den Austragungsorten. Nachdem Katar Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft war, verzeichnete das Land entgegen dem saisonalen Reisetrend einen Anstieg der internationalen Unterkunftssuche zwischen 79-255% .

Flugbuchungen nach Paris nehmen zu, wenn Olympia-Tickets in den Verkauf gehen

Paris ist bereits ein beliebtes Reiseziel -6,3 Millionen Reisende besuchten den Eiffelturm 2023 und übertrafen damit den Tourismus aus der Zeit vor COVID-19 - und die Olympischen Spiele werden den Stellenwert der Stadt bei den Reisenden noch verstärken. Der Verkauf der Eintrittskarten für die 33. Olympischen Spiele begann am 30. November 2023, und die Nachfrage nach Reisen nach Frankreich ist bereits erheblich gestiegen. Für den Zeitraum der Olympischen Spiele 2024 sind die Flugbuchungen, nicht nur die Suchanfragen, nach Paris um 125 % gegenüber dem gleichen Reisezeitraum des Vorjahres gestiegen.

Die Anreisedaten variieren, was darauf hindeutet, dass die Reisenden ihre Reisen wahrscheinlich in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen und der verfügbaren Urlaubszeit planen. Unabhängig vom Ankunftsdatum ist eine Sache sicher: Die meisten Reisenden planen, Paris am Tag des Endes der Olympischen Spiele zu verlassen, was deutlich macht, dass viele von ihnen wahrscheinlich aus Ländern kommen, in denen die Unternehmen keinen verlängerten Urlaub anbieten, wie z. B. in den Vereinigten Staaten. Mit einer durchschnittlichen Reisedauer von 11 Tagen im Vergleich zu 13,2 Tagen 2023 ist es außerdem klar, dass die Spiele die Reiseentscheidungen beeinflussen.

Frankreich ist nach wie vor ein beliebtes Ziel für amerikanische Reisende

Seit jeher ist Paris ein beliebtes Sommerreiseziel für Reisende aus aller Welt, und die Olympischen Spiele werden Frankreichs Platz an der Spitze ihrer Listen festigen. Nach den Flugbuchungsdaten von Sojern stammen 23,8 % der Buchungen während des Olympiazeitraums nach Paris aus den Vereinigten Staaten, die damit international an erster Stelle stehen, gefolgt von Kanada, dem Vereinigten Königreich, Japan und Spanien. Die Vereinigten Staaten waren sowohl bei den Olympischen Spielen 2020 als auch bei den Olympischen Spielen 2016 führend im Medaillenspiegel, was möglicherweise zur Nachfrage beiträgt. Da der Sommerreiseverkehr nach Paris durchweg stark ist, müssen die Reisenden ihre Reisen während der Olympischen Spiele frühzeitig buchen.

Pariser buchen Urlaubsreisen zu anderen französischen Reisezielen

Während internationale Reisende wegen der Olympischen Spiele nach Paris strömen, suchen die Pariser Zuflucht in anderen Teilen Frankreichs, indem sie Urlaub machen. Derzeit sind die Hotelbuchungen von Parisern, die in andere Teile Frankreichs reisen, während der Olympischen Spiele um 49 % höher als 2023, was darauf hindeutet, dass viele Pariser planen, die Stadt während der Spiele zu verlassen, um den Menschenmassen zu entgehen. Lille, Nizza, Korsika, Lyon und Toulouse sind Top-Ziele und bieten Hoteliers im ganzen Land die Möglichkeit, Pariser während der Olympischen Spiele in ihre Häuser zu locken.

„Wir freuen uns über das wachsende Interesse an Lyon als Reiseziel und darauf, die Besucher vor und nach den Olympischen Spielen zu empfangen. Lyon, nur 2 Stunden Zugfahrt von Paris entfernt, bietet die perfekte Mischung aus Sport, Gastronomie, Kultur und der berühmten französischen Lebensart. Als Gastgeber von Großereignissen wie der Frauenfußball- und der Rugby-Weltmeisterschaft sind wir sehr versiert darin, ein unvergessliches Erlebnis in Frankreich zu bieten. Unabhängig davon, ob die Reisenden aus der Nähe oder aus der Ferne kommen, will Lyon die steigende Nachfrage nach Reisen nutzen, um eine dauerhafte Anziehungskraft auf neue Besucher auszuüben", so Mathilde Carpentier, Direktorin für Partnerschaften und Werbung bei ONLYLYON Tourisme et Congrès.

Wie Destinationsmarketing-Organisationen (DMOs) die gestiegene Reisenachfrage nutzen können

„Durch die Nutzung der richtigen Kanäle über das ganze Jahr hinweg - nicht nur saisonal - können DMOs Reisende im Moment erreichen und sie dazu inspirieren, über Sportereignisse hinaus zu denken", so Noreen Henry, CRO bei Sojern. „Ständig aktive, kanalübergreifende Kampagnen bieten DMOs nicht nur bessere Einblicke, sondern diese Art von Kampagnen ermöglicht es ihnen, ihre Budgets zu maximieren, mit weniger mehr zu erreichen und in jeder Phase des Planungszyklus mit den Reisenden in Kontakt zu treten."

DMOs können aus der bestehenden Nachfrage und dem neu erwachten Interesse Kapital schlagen, um Reisende dazu zu bewegen, lokale Attraktionen zu buchen oder sogar weniger bekannte Regionen in der Nähe zu erkunden. Dies erfordert von den DMOs, dass sie über die traditionellen saisonalen Kampagnen hinausgehen und bei ihren Marketingstrategien einen Always-on-Multichannel-Ansatz verfolgen. Als Reaktion auf die unsichere Wirtschaft und die Inflation verfolgen mehr als 58 % der DMOs einen Always-on-Ansatz im Marketing.

*Sojern-Daten, abgerufen am 2. Februar 2024

