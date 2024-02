LA FRANCE CONNAÎT UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE TOURISTIQUE À L'APPROCHE DES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE 2024, LES AMÉRICAINS EN TÊTE

PARIS, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, la plateforme leader de marketing digital conçue pour les professionnels du tourisme, partage aujourd'hui ses dernières tendances* à l'approche des Jeux Olympiques d'été de 2024. Prévus à Paris, en France, du 26 juillet au 11 août 2024, les Jeux Olympiques d'été réuniront 10 500 athlètes de 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) représentant des nations du monde entier. Il s'agira du plus grand événement jamais organisé en France.

Entre le Super Bowl, les Jeux Olympiques, le Championnat d'Europe de football et autres événements sportifs majeurs, les dépenses publicitaires devraient atteindre 61 milliards de dollars cette année seulement. Non seulement ces événements stimulent les recettes publicitaires, ils suscitent également l'intérêt des voyageurs et génèrent une incroyable hausse de recherches de la part des supporters vers les pays hôtes. Par exemple, les réservations de vols ont augmenté de 63 % par rapport à l'année précédente à l'approche du Grand Prix de F1 à Singapour, et les voyageurs ont réservé leur voyage au Qatar bien avant les voyages loisirs habituels pour s'assurer une place à la Coupe du monde de la FIFA 2022. Fortes du rayonnement que leur apportent ces événements majeurs, les destinations bénéficient d'intérêt renouvelé de la part des voyageurs, à l'instar du Qatar qui a enregistré une augmentation de 79 à 255% des recherches d'hébergement de la part des visiteurs internationaux.

Les réservations de vols vers Paris augmentent avec la mise en vente des billets pour les Jeux Olympiques

Paris est déjà une destination très prisée - 6,3 millions de voyageurs ont visité la Tour Eiffel en 2023, dépassant ainsi les chiffres antérieurs au COVID-19 - et les Jeux Olympiques ne feront que renforcer sa place de premier choix pour les voyageurs. Les billets pour les 33e Jeux Olympiques ont été mis en vente le 30 novembre 2023, et la demande touristique vers la France a déjà considérablement augmenté. Pour la période des Jeux Olympiques de 2024, les réservations de vols, et non seulement les recherches à destination de Paris ont augmenté de 125 % par rapport à la même période en 2023.

Les dates d'arrivée varient, ce qui indique que les voyageurs planifient probablement leurs voyages en fonction d'événements spécifiques et de leur temps de vacances disponible. Quelle que soit la date d'arrivée, une chose est sûre : la majorité des voyageurs prévoient de quitter Paris le jour de la fin des Jeux Olympiques, ce qui montre que beaucoup d'entre eux viennent probablement de pays où les entreprises n'offrent pas de congés prolongés, comme les États-Unis. De plus, avec une durée moyenne de séjour de 11 jours contre 13,2 en 2023, il est clair que les Jeux influencent les décisions de voyage.

La France reste une destination populaire pour les voyageurs américains

Depuis toujours, Paris est une destination estivale de choix pour les voyageurs du monde entier, et les Jeux Olympiques confirment la place de la France en haut de leur liste. Selon les données de réservation de vols de Sojern, 23,8 % des réservations pour Paris pendant la période olympique sont en provenance des États-Unis, ce qui en fait le premier pays d'origine au niveau international, suivi du Canada, du Royaume-Uni, du Japon et de l'Espagne. Les États-Unis ont remporté le plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques de 2020 et de 2016, ce qui, on peut l'imaginer, contribue à cette forte demande. Étant donné que les voyages d'été à destination de Paris sont toujours très nombreux, les voyageurs sont forcés de réserver leur voyage à l'avance pendant les Jeux Olympiques.

Les Parisiens réservent des séjours dans d'autres destinations françaises

Alors que les voyageurs internationaux affluent vers Paris pour les Jeux Olympiques, les parisiens quant à eux cherchent à éviter les foules en considérant prendre leurs vacances à cette période. En effet, les régions de France sont d'autant plus populaires et voient une hausse significative des réservations d'hôtels de la part des Franciliens, soit +49% par rapport à 2023. En tête des destinations françaises plébiscitées : Lyon, Nice, la Corse et Toulouse. Une opportunité unique pour les hôteliers de tout le pays.

"Nous nous réjouissons de l'intérêt croissant que suscite Lyon en tant que destination touristique et nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs avant et après les épreuves Olympiques. Lyon, à seulement deux heures de train de Paris, offre un mélange parfait de sport, de gastronomie, de culture et d'art de vivre à la française. Ayant accueilli récemment des événements majeurs tels que la Coupe du monde de football féminin et la Coupe du monde de rugby, nous sommes rompus à l'art d'offrir une expérience française mémorable. Que les voyageurs viennent de près ou de loin, Lyon entend profiter de l'augmentation de la demande pour créer un attrait durable pour les nouveaux visiteurs", déclare Mathilde Carpentier, Directrice des Partenariats et de la Promotion chez ONLYLYON Tourisme et Congrès.

Comment les destinations et les hôteliers peuvent tirer parti de l'augmentation de la demande de voyages ?

"En travaillant les bons canaux digitaux tout au long de l'année, non seulement de manière saisonnière, les Offices de Tourisme (DMO) et les hôteliers peuvent atteindre leurs audiences de voyageurs au moment pertinent et les inciter à penser au-delà des événements sportifs", explique Céline Chaussegros, Global VP Property Sales chez Sojern. "Ces campagnes de marketing multicanal actives de manière prolongée et récurrente permettent d'affiner le ciblage client, d'optimiser les dépenses, d'augmenter visibilité en ligne et performance avec un budget moindre. Il est ainsi possible d'aller au-devant des voyageurs à chaque étape du cycle de planification.

Dans le contexte des Jeux Olympiques, les opérateurs du secteur du voyage peuvent tirer parti de la demande existante et d'un regain d'intérêt pour inciter les voyageurs à réserver des hébergements, des attractions locales, voire à explorer des régions moins connues situées à proximité. Pour ce faire, les hôteliers et les DMO doivent aller au-delà des campagnes saisonnières traditionnelles et adopter une approche permanente et multicanale de leurs stratégies de marketing. En réponse à une économie incertaine et à l'inflation, plus de 58 % d'entre eux adoptent une approche de marketing permanent.

*Données extraites par Sojern en date du 2 février 2024

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2347581/Top_Origin_Countries.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2347582/Olympics_Booking.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/Sojern_Logo_V1.jpg