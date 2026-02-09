Fraude en la facturación del kit de catéter: "El fraude al Medicare del mes de febrero"

ALBANY, Nueva York, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (New York StateWide Senior Action Council (StateWide)), una organización sin fines de lucro con 54 años de antigüedad dedicada a atender las necesidades y el bienestar de los más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy el fraude a Medicare del mes de febrero: fraude a kits de catéter.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el concesionario/administrador de Nueva York para este Programa Federal.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, informa: "Los beneficiarios de Medicare en todo el país están descubriendo cargos por kits de catéter urinario que no necesitaban, no solicitaron y nunca recibieron. Los estafadores a menudo facturan a Medicare más de 200 kits de catéter a la vez, lo que resulta en reclamos sospechosos que van desde $ 1,200 a $ 2,400 o más en los estados de cuenta de Medicare ".

Cómo funciona esta estafa:

Los estafadores usan llamadas, correos electrónicos o anuncios en línea no solicitados para recopilar números de Medicare.

A Medicare se le facturan los kits de catéter que nunca se solicitaron u ordenaron, y las reclamaciones pueden parecer legítimas porque el nombre de un proveedor familiar está en la lista.

El beneficiario no se da cuenta hasta que revisa su Aviso resumido de Medicare (MSN) o Explicación de beneficios (EOB).

Protéjase

Dado que muchas personas afectadas por esta estafa nunca reciben ningún catéter, revisar los Avisos resumidos de Medicare (MSN) o la Explicación de beneficios (EOB) es la única forma de saber que las identidades de Medicare han sido mal utilizadas.

No asuma que un cargo es legítimo solo porque aparece el nombre de un médico familiar.

Informe los cargos no autorizados a la Patrulla Senior de Medicare del Estado de Nueva York por artículos no recibidos o necesarios.

Nunca comparta información personal de Medicare con personas que llaman no solicitadas.

Si hay cargos por kits de catéter en los estados de cuenta de Medicare que nunca fueron recibidos o no fueron ordenados por su médico, comuníquese con la patrulla Medicare para personas mayores del estado de Nueva York (NYS SMP) para obtener ayuda.

"Si sospecha que su número de Medicare se ha visto comprometido o se ha ordenado equipo médico, como kits de catéter, sin permiso, comuníquese con la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York, al 800-333-4374 o visite www.nysenior.org. Contamos con asesores capacitados que ayudan a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude ", concluyó Álvarez.

StateWide también proporciona información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.