Fraugster étend ses activités en Amérique latine en faisant équipe avec Yuno

BERLIN, et BOGOTA, Colombie, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Yuno, la plateforme d'orchestration des paiements de prochaine génération, s'associe à Fraugster, expert d'information paiement appuyées par l'AI, pour offrir aux commerçants en ligne un accès facile à une gamme de solutions de prévention de la fraude, de conformité et de hausse des revenus par le biais d'une seule API. Les entreprises d'Amérique latine de toutes tailles sont continuellement confrontées à des défis lorsqu'elles prennent en charge les paiements en ligne, notamment dans la gestion des méthodes de paiement multiples et d'outils de détection de la fraude, ce qui entraîne une fragmentation, une complexité et des coûts élevés.

Selon les dernières données du Merchant Risk Council (MRC), les commerçants d'Amérique latine affichent les taux moyens les plus élevés au monde de chargeback (3,8 % contre 2,6 % en Europe) et de rejet de commande (6,9 % contre 2,8 % dans l'UE). Ce partenariat s'attaque directement à ces défis pour aider les entreprises à réduire les pertes liées à la fraude et le coût total de la gestion de la fraude. Fraugster renforce l'offre de Yuno en appliquant une intelligence artificielle avancée formée à l'aide de données de paiement mondiales afin de prendre des décisions plus précises et d'augmenter les taux d'approbation. Les innovations en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA) permettent également aux commerçants de Yuno de lancer leur service immédiatement, sans données historiques. Il s'agit là d'un avantage qui change la donne dans une industrie où de longs cycles d'intégration retardent la création de valeur.

Julián Núñez, cofondateur de Yuno, a déclaré : « La prise en charge et l'optimisation des paiements en ligne ne devraient pas être un point de douleur pour les commerçants. En collaboration avec Fraugster, nous élaborons la solution ultime qui permettra aux commerçants de traiter les paiements en ligne rapidement, facilement et en toute sécurité, afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs activités de base. »

Christian Mangold, PDG de Fraugster, a affirmé : « Nous nous réjouissons de nous associer à Yuno alors que nous étendons nos activités en Amérique latine. Nous avons maintenant un partenaire de plus qui a la conviction, comme nous, que l'industrie doit s'unir contre la fraude et offrir des solutions plus flexibles et évolutives aux clients. Notre solution permet aux clients de simplifier leurs opérations en choisissant parmi plusieurs solutions, y compris la couverture de responsabilité relative aux chargeback, à l'aide d'une seule intégration. »

À propos de Fraugster

Fraugster est une société de renseignements sur les paiements qui aide l'écosystème du commerce électronique à minimiser la fraude et à maximiser les revenus en prenant des décisions d'affaires plus intelligentes en temps réel.

Nous aidons nos clients à résoudre plusieurs cas d'utilisation en leur donnant accès à divers produits interopérables via une seule intégration.

Fraugster a conçu l'une des solutions de prévention de la fraude basée sur l'IA les plus précises du marché, et bénéficie du soutien d'investisseurs parmi les plus réputés d'Europe, d'Earlybird à Speedinvest, CommerzVentures et Munich Re Ventures.

À propos de Yuno

Yuno a été fondée pour révolutionner l'orchestration des paiements en ligne en Amérique latine. Sa solution Ultimate Checkout permet aux commerçants de gérer plusieurs méthodes de paiement à l'aide d'une seule intégration. Sa solution permet également aux entreprises en ligne de personnaliser leur caisse, de surveiller les taux d'acceptation, d'accéder à des outils de production de rapports et d'utiliser plusieurs fonctions de gestion de la fraude et d'acheminement intelligent. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles au moyen d'une seule intégration. La start-up a construit l'écosystème de paiement ultime, avec une présence en Argentine, au Pérou, au Brésil, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis, et elle est soutenue par des investisseurs de premier plan du secteur de capital-risque, dont Nazca, Latitud, OneVC, Opera Ventures et Saurabh Gupta. Des investisseurs providentiels comme Simon Borrero, PDG et cofondateur de Rappi, Ricardo Weder de Justo, Sujay Tile de Merama, Gerry Giacomán Colyer de Clara, Enrique Villamarin de Tul, Maria Echeverri de Muni et les frères Bilbao investissent également dans l'entreprise.

