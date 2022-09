Fraugster intensifica expansão na América Latina estabelecendo parceria com a Yuno

Juntas, elas impulsionarão as conversões e protegerão os comerciantes de comércio eletrônico contra fraudes na América Latina

BERLIM e BOGOTÁ, Colômbia, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de processamento de pagamentos de última geração Yuno estabeleceu uma parceria com a Fraugster, especialista em inteligência de pagamentos com IA, para oferecer aos comerciantes on-line acesso fácil a uma série de soluções de prevenção de fraudes, conformidade e aumento de receita, por meio de uma única API. Empresas de todos os tamanhos da América Latina enfrentam continuamente desafios ao gerenciar vários métodos de pagamento e ferramentas de detecção de fraudes para aceitar pagamentos on-line, o que resulta em fragmentação, complexidade e altos custos.

De acordo com os dados mais recentes do Conselho de Risco ao Comerciante (MRC), os comerciantes latino-americanos têm as taxas de estorno mais altas (3,8%, contra 2,6% na Europa) e as taxas de recusa de pedido mais altas (6,9%, contra 2,8% na UE) entre todas as regiões do mundo. Essa parceria enfrenta esses desafios de frente para ajudar as empresas a reduzir as perdas por fraudes e o custo total da gestão de fraudes. A Fraugster fortalece a oferta da Yuno aplicando IA avançada treinada em dados de pagamento global, para que sejam tomadas decisões mais precisas para aumentar as taxas de aprovação. As inovações em aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) também permitem que os comerciantes da Yuno comecem a atuar sem históricos de dados, um divisor de águas em um setor em que longos ciclos de integração aceleram a velocidade de valorização.

Julián Núñez, cofundador da Yuno, declarou: "Aceitar e otimizar os pagamentos on-line não deve ser um ponto problemático para os comerciantes. Em parceria com a Fraugster, estamos desenvolvendo a solução definitiva que permitirá aos comerciantes tornar o pagamento das compras on-line rápido, fácil e seguro, para que eles possam se concentrar em seu negócio principal".

Christian Mangold, CEO da Fraugster, declarou: "Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Yuno à medida que expandimos ainda mais para a região da América Latina. Agora temos mais um parceiro que compartilha nossa crença de que o setor precisa se unir contra fraudes e oferecer soluções mais flexíveis e escaláveis aos clientes. Nossa solução permite que nossos clientes simplifiquem as operações escolhendo entre várias soluções, como cobertura de responsabilidade de estorno, por meio de uma integração."

Sobre a Fraugster

A Fraugster é uma empresa de inteligência de pagamentos que ajuda o ecossistema de comércio eletrônico a minimizar fraudes e maximizar a receita tomando decisões comerciais mais inteligentes em tempo real.

Ajudamos nossos clientes a resolver vários casos de uso, dando-lhes acesso a vários produtos interoperáveis por meio de uma integração.

A Fraugster desenvolveu uma das soluções mais precisas de prevenção de fraudes com IA do mercado e conta com o respaldo de alguns dos investidores mais conceituados da Europa, como a Earlybird, Speedinvest, CommerzVentures e Munich Re Ventures.

Sobre a Yuno

A Yuno foi fundada para revolucionar o processamento de pagamentos on-line na América Latina. Sua solução Ultimate Checkout permite que os comerciantes gerenciem vários métodos de pagamento com apenas uma integração. Ela também permite que as empresas on-line personalizem sua finalização de compras, monitorem as taxas de aceitação, acessem ferramentas de geração de relatórios e utilizem diversos recursos de gerenciamento de fraudes e roteamento inteligente. Tudo isso com uma única integração. A startup vem desenvolvendo o ecossistema de pagamentos definitivo, com presença na Argentina, Peru, Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos e com o respaldo de grandes players do setor de capital de risco como Andreessen Horowitz, Monashees e Kaszek, entre outros investidores como Nazca, Latitud, OneVC, Opera Ventures e Saurabh Gupta. A empresa também conta com investidores anjos como Simon Borrero, cofundador e CEO da Rappi; Ricardo Weder, da Justo; Sujay Tile, da Merama; Gerry Giacomán Colyer, da Clara; Enrique Villamarin, da Tul; Maria Echeverri, da Muni; e os irmãos Bilbao.

